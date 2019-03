Voják dnes může říct svůj názor. To bylo za komunismu nemyslitelné, srovnává generál Šedivý

Československo bylo v rámci Varšavské smlouvy výspou na hranici s nepřítelem, zatímco v rámci NATO je Česko obklopeno spojenci a neutrálním Rakouskem. Má tato změna vliv na roli naší armády v rámci vojenského bloku? Díky tomu, že jsme v srdci evropské části Severoatlantické aliance, nemusí být česká armáda budována k obraně hraniční linie, což bylo před rokem 1989. To ale neznamená, že by armáda měla jednodušší roli.

Obecně je zřejmé, že i když článek pět neznamená závazek okamžité ozbrojené pomoci, ze spojeneckých svazků vyplývá, že česká armáda by měla pomoci v případě, že je napaden některý ze členů NATO. Z toho důvodu naše armáda musí být připravena přesunout své síly v případě potřeby, která by se vygenerovala na Vrchním velitelství spojeneckých sil NATO v Evropě. Ty by přesunula do místa, kde by se bojovalo. Je to pochopitelně jiná situace, ale neznamená to, že by armáda měla menší úkoly. V čem konkrétně je jiná? Změnila se třeba struktura armády z tohoto důvodu? Pokud budeme srovnávat armádu v době členství ve Varšavské smlouvě a v době členství v NATO, byla to skutečně armáda úplně jiná. Byla postavená k jiným účelům. I svět kolem byl jiný. Také technologicky je situace úplně jiná. Já osobně tvrdím, že největší rozdíl je v tom, jak se vůbec v době komunismu, a to i v ostatních komunistických státech, nahlíželo na člověka jako vojáka. Byl to voják a tím končily veškeré další úvahy o tom, že musí žít jako člověk. Že se musí i za války v bojových situacích o něj nějakým způsobem ty nadřízené stupně postarat.

přehrát video Z archivu: Zimní cvičení 1985 Zdroj: ČT24

To je v obrovské kontradikci k tomu, jak se chovají armády demokratických států. Tam se i v krutých válečných podmínkách velitelé vždy na lidský element dívají a také podle toho například připravují bojové operace, podporu a všechno, co s tím souvisí. Faktem ale je, že vojáci jsou si relativně blízcí ve způsobu uvažování. Takže vojensky jsme byli schopni chápat jeden druhého. Já jsem odešel v roce 1993 studovat vysokou vojenskou školu do Spojených států amerických. V debatách o použití vojsk, štábní práci a podobně určité odlišnosti pochopitelně byly, ale pro mě nebyly nepřekonatelné, protože ta mentalita je přibližně stejná. Ale to, jak se ke mně chovali a jaké jsem měl zkušenosti z doby před rokem 1989, to byly zkrátka diametrální rozdíly. Voják dnes může říct, co se mu nelíbí Říkáte, že se výrazně změnil vztah velitele k mužstvu. Odráží se to i na opačném vztahu mužstva k veliteli? Samozřejmě že to přináší i ten efekt, že mužstvo potom věří svým velitelům. Tehdy v ně důvěru nemělo. Já jsem to poznal osobně, protože jsem velel tankovým jednotkám úrovně pluku, což je relativně vysoká pozice, a vždycky tam byl hodně velký odstup vojáků základní služby vůči velitelům. Mladší velitelé, ať už to byli poručíci nebo praporčíci, vůči nám starším měli také nedůvěru. To je pro bojovou situaci vždycky obrovský problém. V čem se projevovala? Například pasivní rezistence. Ti vojáci základní služby tam vydrželi dva roky a pak odešli. Pro ně to byla nutnost vydržet do konce služby. Ale největší problém byli mladí vojáci z povolání. Praporčíci a podobně byli nátlakovým způsobem přesvědčeni, nebo někdy až donuceni, aby šli do armády. To byla často velmi nešťastná řešení, kdy ti lidé ze sebe dělali hlupáky, blázny, dokonce docházelo k sebepoškozování. Byli postihováni na celý život i poté, co se z armády dostali. V tom situace nebyla dobrá. I když můžete vojáka k něčemu donutit, tak v bojové situaci potřebujete mít důvěru mezi vojákem a velitelem.

přehrát video Z archivu: Letní cvičení 1973 Zdroj: ČT24