Spor, který ožil brexitem. „Malvíny jsou naše,“ tvrdí neúprosné cedule v Argentině. Jde o symboliku, říká politolog

„Brexit bude znamenat, že Británie nebude moci automaticky počítat s podporou EU. V roce 1982 tuto podporu měla, Španělsko nebylo tehdy ještě členem Evropských společenství. V případě nějakého nového diplomatického napětí se dá předpokládat určitá spolupráce mezi Argentinou a Španělskem, které by mohlo vidět určitou výhodu ve společném postupu, jak řešit spor o Falklandy a Gibraltar,“ myslí si Hnízdo.

O izolaci Británie po brexitu ale podle něj není možné mluvit. „Ekonomické, politické a vojenské vztahy Británie se Spojenými státy, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem se jistě prohloubí, oba poslední státy ostatně nejsou od Falkland příliš geograficky vzdálené. I Evropská unie si bude uvědomovat, že Británie jako významná evropská vojenská mocnost je důležitá pro evropskou bezpečnostní politiku,“ je přesvědčen politolog.

Obyvatelům souostroví, kterých je přes 3000, se v angličtině neformálně přezdívá „Kelpers“, podle velkého množství mořských řas nazývaných kelp, jež Falklandy obklopují. V roce 2013 99,8 procenta tamních voličů v referendu odhlasovalo, že chtějí zůstat britským územím. Z blížícího se brexitu ale mají obavy.

Ostrov závislý na vývozu do Evropy

Jeden člen místní falklandské vlády, Michael Poole, se ještě před referendem o EU v červnu 2016 vyjádřil pro list Daily Mail v tom smyslu, že „ztratit bezcelní a bezkvótový přístup na tento významný (unijní) trh by mohlo být katastrofální“. Asi sedmdesát procent HDP Falkland tvoří vývoz do Evropy, hlavně do Itálie a Španělska.

Klíčový je rybolov – asi 45 procent rozpočtu se odvíjí od udělování licencí třetím zemím a většina produkce jde do Unie, upozornil nedávno expert na Malvíny Osvaldo Mársico z argentinského ministerstva zahraničí, jehož citoval web ABC International. Obyvatelé souostroví navíc čerpají jako závislé teritorium členského státu peníze z Bruselu, o něž do budoucna přijdou. Pro ostrovní ekonomiku by tak brexit mohl znamenat vážné problémy.