Zemědělství potřebuje zákazníka patriota, který bude chtít český jogurt nebo maso, říká Pýcha

Komunismus a násilná kolektivizace myšlenku družstev zdiskreditovaly O kolik tedy v průměru prodávají čeští zemědělci levněji a co? Z hlavních komodit snad kromě řepky se to týká všeho, tedy obilí, masa, mléka. Tady prodávají čeští zemědělci někdy až o dvacet procent levněji, než je průměrná evropská cena. Řádově na tom tratí až deset miliard korun ročně. A to je právě důvod, proč jako svaz chceme, aby zemědělci měli silná družstva schopná tlačit na cenu. A taky bychom potřebovali zmíněného uvědomělého spotřebitele. Jinak řečeno, hodil by se český řetězec? Ano a ideálně kdyby ho vlastnili čeští zemědělci, kteří by tam dávali své vlastní produkty. A bylo by to založené na tom, že pokud chce někdo podpořit české potraviny, českou krajinu, české zemědělce, českou přidanou hodnotu, tak půjde nakoupit tam, kde bude mít garantováno, že to je český výrobek. A v čem je problém? Nejsou schopni se domluvit. Družstva se budovala desítky až stovky let a bohužel těch 40 let komunismu to přerušilo a družstva získala za tu dobu negativní nálepku, a to kvůli násilné kolektivizaci. Komunisté vzali, co fungovalo, protože družstevní model fungoval a funguje všude na světě. A my je teď nedonutíme k tomu, aby do toho šli, jméno se strašně poškodilo. Přitom jsme je za první republiky měli. Ano, měli jsme velmi silná a dobrá družstva, ale bohužel komunismus to uchopil, jak to uchopil – a po roce 1989 to bylo vnímáno, že družstvo je spojené s kolektivizací. Tak se to vše rušilo.

A dnes zjišťujeme, že je to špatně. My sice máme velké podniky a dokážeme litr mléka vyrobit levněji, ale v jiných zemích společně nakupují třeba krmiva, hnojiva nebo osiva a benefit z toho je obrovský. Zato u nás každý zemědělský podnik nakupuje individuálně a teprve teď se znova vytváří družstva, aby společně byla schopna nakoupit levněji. A je to opět i otázka zmíněného marketingu, který se po roce 1989 hodně podcenil, a toho, že třeba většina supermarketů je zahraničních – a ty mají vše navázané na své dodavatele, v mnoha případech celoevropské. Pro ně je jednodušší, než se zabývat nákupem od 20 až 30 českých dodavatelů, říct si zahraničnímu, který to pokryje celé naráz. A až teprve teď se tyto řetězce začínají orientovat i na české zemědělské dodavatele, respektive na potravináře, jenže spousta z nich už dávno skončila… Takže když řetězce teď říkají, čeští tady nejsou, tak musíme odpovědět: protože jste je zlikvidovali, když jste od nich nekupovali. Názorný příklad – řešil jsem i případy, kdy řetězec byl schopen nakupovat třeba třešně v Holandsku, přestože český dodavatel by mu je nabídl za 60 procent ceny, než za kolik to nakupoval. Ale oni byli zvyklí, že to prostě nakoupili pro celý řetězec pro x zemí v Holandsku na burze, a vůbec to od našeho, českého, nechtěli. No a ten, když to neměl kam umístit na trhu, tak logicky přestal vyrábět.

Co rodinné farmy, ty do toho nepůjdou? Rodinné farmy se družstvům brání právě na základě historické zkušenosti s kolektivizací. My jim naopak říkáme, že to potřebují ze všech nejvíc. Například u mlékařských družstev, tam jsou i malí farmáři a mají z toho výhodu. Například náklady na svoz – mnohdy by od nich mlékárna ani nic nesvážela, protože by se jí to nevyplatilo. Jenže vyjednává to za ně družstvo, které jasně řekne, že když to mléko chtějí, pak musí vzít od všech. A ti malí jsou tak méně znevýhodněni, než když dodávají samostatně. Ale tohle je proces, který se nedá urychlit, bude to trvat desítky let, než se dají družstva znova dohromady a zapomenou na historickou zkušenost. Chceme je motivovat, aby družstva vytvořili, ale je to dlouhodobý proces, to nepůjde hned. V jiných zemích s družstvy nemají problém? Ne. V západní Evropě to funguje jako u nás za první republiky. Tehdy si zemědělci spolu vytvářeli své vlastní mlékárny, cukrovary a podobně. S nástupem komunismu se to oddělilo a po roce 1989 už se to zemědělcům nevrátilo. Prodalo se to do třetích rukou a není tam majetková propojenost. Když se podíváte například na sektor mléka v západní Evropě, tak tam zemědělci ovládají i velkou část mlékáren. A když je pak sektor v nějaké krizi, tak oni nebojují mezi sebou, ale snaží se jedna i druhá strana rozdělit o problém. U nás v konečném důsledku ztrátu nesou jen zemědělci, kteří pak prodávají mléko za šest korun, tedy pod výrobními náklady. Podobně třeba u cukrovarů. V Česku jich máme sedm, které jsou v majetku pěti vlastníků, z toho tři jsou moravští a zbytek jsou dvě zahraniční společnosti, Dobrovice a Agrana. A to jsou zahraniční vlastníci a přes ně to jsou vlastně jejich zemědělci. Když se pak bavíme o tom, kde zůstane v Evropě zachována výroba cukru, tak logicky například francouzský zemědělec si nezničí svůj vlastní cukrovar doma, to radši zavře svůj vlastní cukrovar v Česku, protože tam to nemá dopad na toho zemědělce. To je pak další aspekt, který se do toho promítá, a je to obrovská chyba. No ale hlavně je to taky otázka podpory, dotací a rovných podmínek.

Fakta Ceny obchodníků potravin rostou rychleji než inflace Ceny obchodníků potravin rostou rychleji než inflace V posledních letech se v Česku zvyšují spotřebitelské ceny, jinými slovy ceny obchodníků potravin, a to rychleji než inflace. Přitom ta už je proti EU nadprůměrná.

Míra inflace za rok 2018 byla 2,1 %, ale za 1. pololetí 2019 již 2,8 %. Vysokou míru inflace v řadě členských zemí EU (týká se to i Česka) podrobila kritice mimo jiné i Evropská centrální banka.

Ještě více se disproporce projeví, pokud to sledujeme v delším časovém horizontu. Nejpomaleji se z jednotlivých cenových okruhů agrobyznysu v Česku zvyšují ceny placené zemědělcům a z toho ceny za živočišné výrobky, v období 1. pololetí 2019 oproti roku 2004 cca o 7 procent.

Nejrychleji se zvyšují ceny obchodníků, jinými slovy spotřebitelské ceny potravin, které se ve sledovaném období zvýšily zhruba šestkrát rychleji (cca o 41 %), zatímco inflace se v tomto období zvedla o 36 %.

Zdroj: Zemědělský svaz