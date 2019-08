Vedra i sucha budou intenzivnější, varuje OSN. Země nás uživí, ale musíme se změnit, říká český klimatolog

„Konkrétně zpráva analyzuje dopady pro člověka, který chce jíst, pít a užívat krajinu,“ uvedl klimatolog s tím, že dokument uvádí, jak by se lidé měli chovat, aby jim potřebné zdroje v době změn klimatu zbyly. A z pohledu Česka se proměna podle Tolasze dotkne nejen jihu Moravy, což je nejteplejší část státu.

Podle klimatologa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Radima Tolasze je nicméně Země schopna uživit všechny své obyvatele. Také on však zdůrazňuje, že je nutné změnit způsob nakládání s půdou a potravinami. Tolasz byl na jednání IPCC zástupcem České republiky.

Podle Vojtěcha Koteckého z organizace Glopolis zveřejněná zpráva rozebírá roli půdy a přírody v ekonomice, jejíž rozměr si úřady zatím neuvědomují. Ukazuje podle něj, že vedle ukončování spotřeby uhlí by ke snížení skleníkových plynů výrazně pomohlo například zvyšování humusu v půdě či zamezení plýtvání s potravinami, kterých se na cestě ke spotřebiteli nyní podle něj ztrácí až třetina.

Další problém pak přináší nespotřebovaná potrava. „Planeta je schopna uživit lidi s přehledem, ale musíme to dělat trochu jinak,“ uvedl Tolasz s tím, že jednotlivá doporučení pro Českou republiku musejí přinést experti. Ke změně podle Tolasze vybízí také fakt, že zemědělství na světě spotřebovává 70 procent dostupných vodních zdrojů.

Současný potravinový systém je navíc podle Klimatické koalice, platformy českých nestátních neziskových organizací, velmi zranitelný. Přes 60 procent veškeré sklizně tvoří čtyři plodiny – kukuřice, rýže, pšenice a sója – a produkce potravin je zcela závislá na tom, co se s nimi stane. Například v subsaharské Africe klesne vlivem změny klimatu produkce kukuřice až o 40 procent do poloviny století a úroda pšenice může být o více než třetinu nižší, upozornila platforma.

Co s tím?

„Investice do obnovy krajiny povedou ke změnám k lepšímu,“ uvádí zpráva. Nejvíce se ekonomicky vyplatí v místech ohrožených suchem. Podle IPCC se peníze vynaložené do udržitelné krajiny skrze nové technologie i změny chování mohou vrátit už během pouhých deseti let.