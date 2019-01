Evropská pšenice je příliš zranitelná změnami klimatu. Vadí jí silné deště i tepelný stres

V posledních pěti až 15 letech se podle nového výzkumu na polích ve většině evropských zemí snížily rozdíly v reakcích pšenice na počasí. Ústav to uvedl na svém webu, výsledky výzkumu publikoval americký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Extrémnost a variabilita počasí podle vědců bude znamenat snížení výnosů pšenice. Výzkumníci pro účely studie zhodnotili tisíce pozorování výnosů kultivarů pšenice v devíti evropských zemích – Česku, Slovensku, Finsku, Dánsku, Německu, Belgii, Francii, Itálii a Španělsku. Zjišťovali, jak reagují na počasí.

Příliš zranitelný zdroj potravy

„Změny u výnosů všech kultivarů pšenice vystavených různým povětrnostním vlivům byly relativně podobné v severní a střední Evropě a v rámci zemí jižní Evropy to platilo zejména u tvrdé pšenice. Jako vážný problém napříč Evropou negativně ovlivňující výnos se ukázala nízká odolnost pšenice vůči vydatným dešťům,“ zjistili vědci. Obecně mohou výnosy ve zranitelných fázích vegetačního období poškodit déšť, sucho, teplo i chlad.