Nejdřív máslo, nyní brambory. Zdražování dmýchá úvahy o potravinové soběstačnosti Česka

Připomněl, že samotní zemědělci loni dodávali do distribučního řetězce v Česku brambory na úrovni čtyř korun za kilogram, a nyní – tam, kde ještě brambory jsou – za sedm korun. „Profitují ti, co ještě zásoby mají, a především obchodníci,“ dodal s tím, že zájem o české potraviny opravdu roste a tento tlak na vyšší spotřebu cítí i obchod.

Jako možné budoucí řešení vidí Pýcha například to, že Češi budou ve větším poptávat české brambory u obchodníků a ti pak budou ochotni zaplatit zemědělcům vyšší cenu. To je bude motivovat k dlouhodobé produkci.

Tomáš Maier z katedry ekonomiky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity řekl, že zemědělci nyní v průměru spíše hojí ztráty z minulých let. Zdůraznil také, že na konečnou cenu mají naprosto minimální vliv a jejich podnikání je časově náročné a vyžaduje obrovské počáteční investice za situace, kdy se neví, jaké bude počasí za pár let.

Balaštíková: Starat se o soběstačnost

Členka zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Margita Balaštíková (ANO) řekla, že zemědělství je přímo závislé na klimatických podmínkách, které změnit nejdou. Proto jsou i výkyvy v cenách potravin. Současná vláda pak podle ní nemůže ze dne na den měnit to, „co se tady předchozích třicet let záměrně likvidovalo.“

Každá země by se měla starat o to, aby byla v základních druzích potravin soběstačná. Pak by na ni světová cenová politika nedopadala v největší míře jako nyní, domnívá se poslankyně. Zákazník si podle ní v supermarketech zvykl sledovat nejnižší cenu, český trh navíc ovlivňuje přebytkové (a státními kasami dotované) zboží z Německa a Polska, kterému tuzemská produkce nesvede konkurovat, soudí Balaštíková.

Pýcha: Zpřehlednit marže

Místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Radek Holomčík (Piráti) řekl, že stát v minulosti rezignoval na podporu lokálních trhů. Tedy nejkratší distribuční cestu mezi producentem a zákazníkem. Dodal také, že „likvidace mléčného a masného průmyslu je záležitostí dlouhodobého selhávání státní zemědělské politiky“.

Balaštíková se rovněž domnívá, že „nastává čas, abychom se zeptali, kde jsou marže, kdo nejvíc vydělává na prodeji potravin, abychom udělali to, co ostatní země: regulaci marží na prodej potravin.“ To se podle ní musí udělat zákonem, ne gentlemanskou dohodou, aby zemědělci získali jistotu pro pokračování svého podnikání.

Holomčík zapochyboval, jestli je to hned nutné řešit takto brutální cestou.

Pýcha dodal, že 50 až 60 procent potravin prodávají řetězce ve slevových akcích. Tento rozsah by se měl omezit, ne zcela zrušit. To by bylo podle něj akceptovatelné i pro obchodní řetězce, které jsou tlačeny k podnákladovým cenám zahraničního zboží. Stát by měl také zpřehlednit marže jednotlivých článků výrobní vertikály.