České brambory došly, musí je nahrazovat dovoz. Ten je ale dražší

V Havlíčkově Borové začnou sázet až příští týden. Nyní zbavují pole kamení a připravují si řádky. Mnohem dál už jsou na jižní Moravě a předstih hlásí i střední Čechy. Na pulty obchodů se první rané brambory dostanou nejdříve v květnu. Do té doby se musejí zákazníci v obchodech spokojit pouze se zbožím ze zahraničí.

Česká republika si s vlastními bramborami nevystačí

„Propad (sklizně) byl celoevropský, tomu je poplatná cena v maloobchodě,“ uvedl předseda bramborářského svazu k aktuální situaci. Vysoké zásoby podle něj už nejsou ani v Německu, brambory lze vozit z Nizozemska či z Francie. „Je to větší vzdálenost a budou tam větší náklady na dopravu,“ uvedl. Do Evropy už ale také plynou nové brambory z Egypta. Jejich cena je zatím vysoká, ale postupem týdnů bude klesat, řekl Králíček.

Ovšem ani vyšší výsadba nezmění to, že v Česku panuje v oblasti brambor nesoběstačnost, míní Tomáš Bohuslav z Českého bramborářského svazu. „Čeští bramboráři nevyřeší to, jestli bude brambora v Česku drahá, bude to dál ovlivňovat obrovský trh západní Evropy,“ dodal.