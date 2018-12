Bude brexit průšvih? České ekonomice může vzít až jeden procentní bod, míní ekonom Navrátil

Nastane tvrdý brexit?

Ve hře jsou stále tři varianty. První je, že by Británie vůbec nevystoupila, ale ta je velmi málo pravděpodobná. Neumím si představit, že by brexit Británie zrušila, protože tam není ani žádný mandát na to, aby to politici udělali. Kdyby byla podpora Britů na nevystoupení z EU přes 60 procent, tak je to představitelné. Podle aktuálních průzkumů je však podpora nevystoupení jen 51 procent, takže jen těsná většina Britů nyní říká, že vystoupit nechce. To není významná majorita, kdy bychom mohli s jistotou říci, že opakované referendum by přineslo jiný výsledek. Takže i přes ty všechny průtahy, zmatek a chaos a nejistotu, co se vlastně s tou britskou ekonomikou stane, náš základní scénář je, že Británie z EU vystoupí.

A pak záleží, jaký scénář nastane. Jeden stále je ten, že se dohodnou. To předpokládá dvouleté přechodné období, které je ještě o další dva roky možné prodloužit. V takovém případě se nestane skoro nic. Všechno poběží normálně, dokonce studie Bank of England, která vyšla minulý týden, ukazuje, že dopad na britskou ekonomiku by byl sice o něco negativnější, než kdyby se o brexitu vůbec neuvažovalo, ale ve finále je to plus minus jedno procento od dlouhodobého trendu.

Ovšem v případě tvrdého brexitu, který si myslíme, že je teď pravděpodobnější, a to kvůli tomu, jaký je odpor vůči smlouvě ze strany jednotlivých stran a členů tamního parlamentu, se může stát, že 11. prosince dohoda schválená nebude. A Unie se už předtím nechala slyšet, i když to může být samozřejmě vyjednávací taktika, že žádné změny nejsou možné a že není možné smlouvu otevřít a znovu vyjednávat.

Jak moc tvrdý by tvrdý brexit byl?

Řekněme, že britská ekonomika by při tom nejhorším scénáři poklesla o osm procent, což se rovná globální finanční krizi v dopadu na Británii. V tom lepším případě by to bylo „jen“ minus čtyři procenta.

Co by se dělo dál?

Při tvrdém brexitu by zřejmě začaly platit cla podle Světové obchodní organizace – WTO. Ale problém není ani tak s cly jako s dalšími bariérami, protože propad britských vývozů by byl nějakých 15 procent, přičemž jen tři procentní body by způsobily tarify, zato zbytek by měly na svědomí právě ty netarifní překážky. Třeba splnění různých hygienických norem, kontroly na hranicích, předpisy, plnění ISO norem a spousta dalších věcí, které jsou ve finále důležitější než tarify. A to je pro nás důležité, protože propad britské ekonomiky o osm procent by znamenal podle našich odhadů pokles českých vývozů do Británie zhruba ve výši až dvacet procent, tedy o 30 miliard korun.

Tolik?

Minimálně krátkodobě, tedy několik měsíců, by to vzhledem ke zmatkům na hranicích, kolonám, mohl být tak dramatický propad. Není totiž nic, co by pak obchod administrovalo. V normálních časech trvá budování celní správy třeba několik let. Oni by to museli zvládnout za několik týdnů či měsíců.

České firmy vyvážejí přímo do Velké Británie zboží v hodnotě 210 miliard korun, což představuje zhruba pět procent veškerých českých vývozů, tedy čtyři procenta HDP a Británie je pro nás pátým největším partnerem. Co by to tedy v praxi znamenalo?

Ano, do Spojeného království míří přímo pět procent veškerých vývozů. Nicméně jsou odvětví, která mají vyšší koncentraci vývozů a pro ty to bude rizikovější. Například přímý vývoz fotografických přístrojů představuje 62 % celkových vývozů fotografických přístrojů z Česka, v případě niklu to je 54 %, u cukrovinek čtvrtina, u hudebních nástrojů 13 % a obuvi 12 %. Pokud vezmeme výrobu, kde přímé vývozy do Británie přesahují 10 % celkových vývozů, tak se dostaneme na 83 miliard korun. A to díky vývozům hotových osobních aut, které jsou tam populární, a jejichž vývozy dosahují 49 miliard korun.

Jde ale o to, že přímé vývozy ještě neukazují celkovou vazbu českých vývozů na britskou ekonomiku. Cela řada vývozů do jiných zemí slouží jako vstupy pro vývozy do Velké Británie. Například část autodílů je vyvážena do Německa nebo Slovenska, kde jsou „přidány“ při výrobě aut, které jsou následně vyvezeny na Ostrovy. Takové vývozy sice přímo nemíří do Spojeného království, ale nepřímo jde de facto o vývozy do této země, respektive o vývozy závislé na tamní poptávce. Naše analýza ukazuje, že přes další hlavní české obchodní partnery „proudí“ do Británie zboží v hodnotě dalších zhruba 120 miliard korun. Když to sečtu, tak celkové vývozy do Spojeného království, tedy přímé a nepřímé, představují za loňský rok zhruba 330 miliard korun. Tedy 8 procent celkových vývozů a 7 procent HDP Česka.

Obrázek ukazuje deset průmyslových odvětví, která jsou nejvíce navázána na vývozy do Velké Británie. Například vývozy aut a autodílů: oficiální statistiky ukazují, že přímo vyvážíme zboží v hodnotě 67 miliard korun, ale po přidání 43 miliard nepřímých vývozů se celkové vývozy vyšplhají na 110 miliard.