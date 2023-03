Pošta zveřejnila seznam rušených poboček, do poloviny roku jich skončí tři stovky

Výrazným krokem chce pošta snížit své dlouhodobé ztráty. Jen za loňský rok dosahují ztráty 1,5 miliardy korun a pokud by pošta nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci.

„Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o čtyřicet procent,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík s tím, že nově každá obec s počtem nad dva a půl tisíc obyvatel nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale do tří.

Pošta v současnosti musí podle vládního nařízení provozovat minimálně 3200 poboček, nové nařízení, které počet poboček snižuje na 2900, by měla příští týden projednat vláda. Pošta v souvislosti se snižováním počtu poboček rozdá výpovědi zhruba šestnácti stům zaměstnanců celkem asi z 25 tisíc. S odbory má vedení podniku propuštění projednávat v první polovině dubna.