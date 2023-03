Plán na transformaci pošty strčil do šuplíku, obvinila Rakušana Mračková Vildumetzová. Nestoudné, brání se ministr

Vicepremiér v úvodu pořadu reagoval na otázku, proč nedokázala pošta během pandemie využít boomu přepravních služeb. „Balíkové služby poště přinášely alespoň nějaké zisky. Ale podívejme se na pokles listovních zásilek, podívejme se na situaci při používání datových schránek všemi OSVČ. To může letos generovat ztrátu až dvě miliardy,“ upozornil Rakušan. Stát podle něj musí umět definovat službu, kterou bude od České pošty chtít, novým a moderním způsobem. Nyní to podle něj neplatí.

Mračková Vildumetzová řekla, že když Rakušan nastupoval do funkce, tak podle ní tvrdil, jak je na resort a Českou poštu připravený. „Všichni víme, že plán restrukturalizace a transformace byl schválen už na konci roku 2021 dozorčí radou. Ale pan ministr ho vzal a strčil do šuplíku,“ zkritizovala Rakušana stínová ministryně hnutí ANO. Zároveň vyslovila domněnku, že tak vicepremiér možná učinil kvůli komunálním či prezidentským volbám.

Ona sama prý ve sněmovně žádala o projednání bodu o situaci v České poště, což se ale podle ní bohužel nepodařilo. „Pak k tomu byla mimořádná schůze, kde nám předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) dala 30 minut. A pan ministr půl hodiny před touto schůzí vystoupil a oznámil, že České poště hrozí insolvence,“ konstatovala Mračková Vildumetzová. Rakušan podle ní měl dělat potřebné kroky hned po nástupu do funkce.

Předchozí vlády neměly odvahu, míní Rakušan

Ministr vnitra označil vyjádření své předřečnice za nestoudná. „Pokud někdo vládne osm let a říká, že na konci svého volebního období dozorčí rada schválí transformační plán… Paní poslankyně neví, co je transformační plán,“ uvedl Rakušan.

Nejde podle něj o rušení 300 poboček, zásadní podle něj je, aby stát definoval, co od moderní poštovní instituce chce. „A to žádný plán, který jsme zdědili, našli, dali do šuplíku, neobsahoval,“ oponuje. Předchozí vlády podle něj na rozdíl od současného kabinetu neměly odvahu poštu transformovat.

To, že se transformační plán spouští letos, označil Rakušan za „nejrychlejší možné tempo, které jsme mohli zvolit, aby transformace dopadla dobře“.

Méně časté doručování?

Komentátor Aktuálně.cz David Klimeš se domnívá, že kdyby se pošta proměnila na přelomu tisíciletí či o deset let později, asi by to vyšlo. „Teď nevím, jestli je ještě co zachraňovat,“ upozornil.

Zmínil, že devítimilionové Rakousko má 1800 poštovních poboček, zatímco Česko jich má mít garantovaných o 1100 více. Vyjádřil pochybnost, zda je takové množství dlouhodobě udržitelné. „Připravme se na to, že pošťáci budou doručovat třeba jen dvakrát týdně,“ doplnil komentátor.