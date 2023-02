Českou poštu povede dočasně Štěpán, vláda chystá velkou transformaci podniku

Výběr nového ředitele Rakušan v minulosti zdůvodnil nutností dát poště nový impulz při její transformaci. Ministerstvo vnitra tak loni vyhlásilo výběrové řízení, do něhož se přihlásilo deset uchazečů včetně Knapa. V řízení však podle ministra žádný z uchazečů neuspěl. Resort proto do čela firmy zatím dočasně postavil Štěpána, nového generálního ředitele pak vybere v novém výběrovém řízení.

Štěpán zatím poštu povede jako zástupce generálního ředitele. „Hlavním úkolem bude spolupráce s ministerstvem vnitra a dalšími institucemi na transformaci České pošty. Bez tohoto kroku jsou dlouhodobě poštovní služby v ohrožení. Jedním ze stěžejních bodů bude změna podoby pobočkové sítě při zachování dostupnosti služeb pro občany a pro stát,“ řekl Štěpán po tiskové konferenci.

Končící Knap poděkoval za spolupráci všem zaměstnancům pošty. „Za mého působení pošta dorovnala standardy, které jsou jinde zcela běžné, jen ve státním podniku dlouhou dobu scházely,“ řekl. Podle něj se během jeho působení snížily náklady na provoz o jednu miliardu, stabilizovala se situace se zaměstnanci a rozšířily se některé služby.

Základem budoucí transformace je podle Knapa oddělení státních služeb od komerčních. O Štěpánovi řekl, že má veškeré předpoklady, aby agendu unesl. „Poštu zná, nemusí se jako člověk, který přichází zvenku, rozkoukávat,“ dodal Knap.

Podle Rakušana by Česká pošta beze změn nepřežila. Transformační plán bude schvalovat vláda, změny by měly trvat zhruba dva roky. Plán by měl podle Rakušana podnik přizpůsobit novým trendům, protože v současnosti firma nabízí pouze standardizované letité služby, které často neodpovídají době.

Část pošty jako akciová společnost

Ve hře je tak podle ministra například rozdělení podniku do dvou odnoží. Pod státem by dál zůstaly služby, které nemají ziskový charakter, například listové zásilky. Do druhé odnože by pak mohly podle Rakušana přejít služby, které mohou být na trhu konkurenceschopné. Zmínil například balíkové nebo logistické služby. Tato část by mohla mít podle Rakušana podobu akciové společnosti, v níž by měl stát plný nebo alespoň částečný podíl.