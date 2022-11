Po 15. prosinci budu primátorem, je přesvědčen Bohuslav Svoboda. Může to ale být v čele menšinové rady

Jakou politickou sestavu bude mít v nové městské radě, však netuší. V rozhovoru s ČT pouze vyloučil, že by v ní byla Praha sobě. „Skupina Čižinského má problém, že nemá program, který by byl pro nás akceptovatelný. Má za sebou vládu v Praze, kdy měli na starost dopravu. Vědí všichni v Praze, jak ta doprava vypadá,“ prohlásil lídr Svoboda. Na zapojení Prahy sobě do rady trvají v případě své účasti Piráti.

Zároveň je přesvědčen, že Hřiba vystřídá on a bezmála po deseti letech se vrátí do pozice, z níž jej kdysi vytlačil Tomáš Hudeček, který tehdy zastupoval TOP 09. „Kandidátem na primátora budu já. Naše koaliční skupina nemění svého kandidáta na primátora,“ ujistil Svoboda.

Přestože se nedokážou dohodnout již rekordně dlouhou dobu, tvrdí Svoboda, že stále považuje za nejlepší, aby vznikla koalice inspirovaná tou vládní, tedy pětikoalice stran sdružených ve SPOLU doplněná o Piráty a STAN. „Máme nějaký program a naším jediným cílem je tento program realizovat. Jsme přesvědčeni, že nejlépe půjde realizovat v koalici na půdorysu vládním,“ zdůvodnil.

Z toho, že dosud žádná dohoda není, viní Bohuslav Svoboda jednoznačně Piráty. „Vždy přijdou s něčím, co dohodu zbrzdí,“ je přesvědčen. Za účelové považuje i vytvoření Aliance stability, jak Piráti a Praha sobě označují své povolební spojenectví. Rozdíl mezi ní a SPOLU vidí Svoboda v tom, že v Alianci „každé sdružení kandidovalo samo a kandidovalo s úplně jiným programem“.

Je přesvědčen, že Pirátům nabídl velmi výhodné podmínky z hlediska zastoupení v radě a výborech. „To, co od nás dostávají, je nabídka, která vůbec neodpovídá tomu, čeho dosáhli,“ míní. Domnívá se, že pokud nakonec řádná koalice nevznikne a místo toho bude rada menšinová – byť je přesvědčen, že dokáže vyjednat podporu – bude to důsledek postupu Pirátů. „Pokud budeme donuceni k tomu, abychom šli do menšinové vlády, není to naše rozhodnutí. Je to rozhodnutí těch, kteří zabránili vzniku koalice,“ avizoval Bohuslav Svoboda.