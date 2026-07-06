Veterináři centrální evidenci vítají, čekají ale nápor v ordinacích

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Zdroj: ČT24

Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí desetitisícové pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Úřady si od systému slibují třeba snazší identifikaci ztracených psů. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. Část z nich ale čeká i zvýšený nápor ve svých ordinacích a obávají se přehlcení systému, hlavně v prvních dnech fungování.

„Zatím jsme zaregistrovali asi osm psů,“ uvedl veterinář Jaroslav Benda. V jiné ordinaci mají ale opačnou zkušenost. Lidí chodí asi o polovinu více než obvykle. „Prvních čtrnáct dní bude něco jako telefonní ústředna,“ míní veterinární lékař František Zahrádka s tím, že za nápor může také avizovaná pokuta, protože lidé mohou mít strach.

Oba zvěrolékaři si ale myšlenku centrálního registru pochvalují. „Dává smysl nejenom při ztrátě psa, ale při překračování hranic,“ vysvětlil Benda.

Zahrádka doplnil, že do registrů, které byly, ať už v rámci pasu, anebo čipu, mohl majitel psa uvádět informace, které chtěl, aby se věděly. „Tady je to státem standardizované,“ poznamenal.

V systému budou i užívané léky nebo zdravotní komplikace. To se hodí při péči o odchyceného psa. Zápis do evidence je zpoplatněný. Cena není určená. Podle veterinářů by se měla pohybovat ve stovkách korun. Po objednání a uhrazení služby veterinář psa zaeviduje do sedmi pracovních dnů.

Od července musí majitelé evidovat psy, jinak hrozí vysoká pokuta
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