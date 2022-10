ANO nabídlo SPOLU podporu menšinové vlády v Praze. Piráti a Praha sobě s ním chtějí probrat rozpočet

Podle pražského ANO by v současné době bylo vhodné, aby vznikla menšinová rada. „Protože současným natahováním povolebního jednání hrozí, že současná rada bez mandátu bude i nadále v Praze rozhodovat o celé řadě koncepčních tisků či zahajovat úplně nové projekty, na které nemá politický mandát. Přicházíme s nabídkou směřovanou vítězi voleb, a to k zahájení jednání o vyslovení časově omezené podpory menšinové radě města,“ uvedli zástupci ANO v prohlášení.

Piráti a Praha Sobě zase SPOLU napsali: „V této situaci považujeme za jedinou realistickou cestu k sestavení demokratického funkčního vedení Prahy, aby se naše strany setkaly na společném jednání bez dalších předběžných požadavků a pokusily se ve věcné debatě najít uspořádání umožňující sestavení koalice demokratických stran, která se domluví na programu pro rozvoj Prahy na následující období a ve které budou fungovat mechanismy umožňující vyváženou spolupráci.“

Jedním z hlavních témat má být jednání o rozpočtu Prahy. „S ohledem na to, že v rozpočtovém provizoriu nesmí být zahajovány žádné investiční akce, by taková situace měla dalekosáhlé dopady. V kontextu aktuální makroekonomické situace by šlo o nezodpovědný hazard,“ píše se v prohlášení.

Koaliční vyjednávání začala v Praze hned po volbách v neděli 2. října, kdy se odpoledne sešli Piráti, Praha Sobě a STAN a večer SPOLU se STAN. Od té doby se několikrát sešli Piráti se SPOLU, která jednala také s ANO. Piráti a STAN několikrát žádali o přibrání Praha Sobě k jednáním, což SPOLU odmítá.