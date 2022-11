Regulovaná část cen elektřiny příští rok klesne, u plynu naopak mírně stoupne

Regulovanou část ceny elektřiny stanovuje ERÚ, je to část platby za elektřinu, která je nad rámec silové elektřiny, jde zejména o poplatky za distribuci a další související služby. Podobné je to u plynu. Poté, co vláda stanovila cenové stropy, bude regulovaná složka tím, co odběratelé zaplatí nad jejich maximální výši.

ERÚ přistoupil ke snížení regulované složky u elektřiny i přes vysoké ceny silové elektřiny na trzích, které zvyšovaly výdaje úřadu například na krytí technických ztrát. Podle předsedy rady ERÚ Stanislava Trávníčka to bude možné díky státnímu příspěvku. Na elektřinu dostane úřad 36 miliard korun a dalších 2,1 miliardy na plyn.

„Obrátili jsme se na vládu a požádali o kompenzace nárůstu cen energií, které se promítají do regulované složky. Pokud by nedošlo k zapojení státního rozpočtu, regulovaná složka by podstatně vzrostla. To by do značné míry popřelo efekt zastropování tržní složky ceny elektřiny, kterým vláda bojuje proti energetické krizi,“ vysvětlil. Kompenzace se projevily také u regulované ceny plynu.