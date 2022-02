Ministerstvo zahraničí tlumočilo ruskému velvyslanci rozhořčení nad porušením mezinárodního práva

V prohlášení na svém webu ministerstvo zahraničí uvedlo, že Smolek sdělil Zmejevskému, že uznání takzvaných lidových republik nemá žádné mezinárodněprávní účinky. „Dotčená území nadále zůstávají územím Ukrajiny. Postup Ruské federace přitom porušuje některé základní principy mezinárodního práva a řadu dalších mezinárodních závazků,“ sdělil úřad.

Ruská strana byla podle ministerstva vyzvána k deeskalaci násilí na východě Ukrajiny a k návratu k jednání. „Pokud by tak neučinila a hodlala pokračovat v agresi vůči Ukrajině, je Česká republika připravena spolu s partnery z EU přijmout další dalekosáhlé politické a ekonomické sankce vůči Ruské federaci,“ dodal úřad.

Ministerstvo zahraničí stále doporučuje Čechům, kteří jsou na Ukrajině, nebo alespoň v její východní části, aby se přemístili do bezpečí a nahlásili se do systému Drozd. Česká ambasáda v Kyjevě funguje, ale přestala vydávat víza.

Situaci na Ukrajině řešila Bezpečnostní rada státu

Situací na Ukrajině se dopoledne zabývala také Bezpečnostní rada státu. Řešila posílení obranyschopnosti, větší zapojení Česka do vojenského posilování východního křídla Severoatlantické aliance. Česko zvažuje poslání vojáků na možné mise na Slovensko nebo do Rumunska, mluví se o tom, že čeští letci se zapojí do misí, které stráží Pobaltí.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) bude chtít znát zpravodajský brífink o aktuální bezpečnostní situaci na Ukrajině. Výstupy z Bezpečnostní rady státu následně projedná vláda.

Sněmovna má přijmout usnesení odsuzující ruské kroky

Děním na východě Ukrajiny se budou zabývat i poslanci. Zahraniční výbor má podle předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) přijmout usnesení, které bude kroky Ruska odsuzovat. Předseda zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek (TOP 09) zmínil, že je potřeba označit ruské kroky za invazi. Mělo by obsahovat také to, na čem se shodnou všechny poslanecké kluby, nejen koaliční, že jde o porušení mezinárodního práva.

Reakce Senátu je jednotná, senátoři odsuzují vojenské akce na východě Ukrajiny jako porušení mezinárodního práva. Na budově Valdštejnského paláce je vyvěšena ukrajinská vlajka, podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) se ale nesmíme zastavit u těchto symbolických kroků, ale Česko by mělo být připraveno například přijímat uprchlíky z Ukrajiny.

Předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer (nez.) apeloval na co nejrychlejší přijetí citelných sankcí vůči Rusku. O něco zdrženlivější je místopředseda tohoto výboru Tomáš Jirsa (ODS), který poukazuje na to, že už v minulosti sankce nezmírnily postup Ruska vůči jiným zemím, a volá spíše po diplomatickém řešení situace.