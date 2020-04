Chytrá karanténa by mohla plošně začít fungovat po Velikonocích, řekl Prymula

Říkáte, že na to nemáte vliv, ale mě zajímá váš názor. Podle vás je tedy jedno, kdo řídí Ústřední krizový štáb, anebo není? Není to jedno. Ve struktuře, tak jak je krizový štáb ustanoven, je to většinově ministerstvo vnitra. Proti tomu já nic nemám a říkám, že já jsem zodpovídal za odbornou část a nadále odpovídám.

Zajímá mě váš názor, protože vy jste odborník a máte poměrně vysokou funkci. Má Česko nějaký předvídatelný plán? Měl ústřední krizový štáb řídit od počátku ministr vnitra? To nesouvisí s tím, jaké má Česká republika plány, jakým způsobem postavit systém zdravotnických opatření. A druhá věc je, jak to logisticky zabezpečit. Já v tom úplnou paralelu nevidím. Moje role je samozřejmě dominantně odborná.

Promiňte, ale teď nemluvím o restriktivních opatřeních, mluvím o organizaci, o koordinaci. Vy sám říkáte, že jde o koordinaci silových ministerstev. Vy jste byl ten, kdo řídil Ústřední krizový štáb, nakonec je to ministr vnitra. Když se zeptám jinak, měl to být od počátku rovnou ministr vnitra? Když vidíme, jak se mění personální obsazení v průběhu, je evidentní, že se Česko učilo, jak s tím pracovat za pochodu? To si nemyslím. Tady je dvojí legislativa. Od začátku jsme dominantně pracovali podle zákona 258 o ochraně veřejného zdraví. Dnes je tady situace nouzového stavu a krizové legislativy. To, jakým způsobem byl doplněn i krizový štáb, je otázkou, jestli vede k jeho zfunkčnění, či nikoliv. Teď to je poměrně široký orgán. Je velmi diskutabilní, jestli na poli nějakých 35 až 40 lidí je možné efektivně řídit takovou strukturu.

Bylo podle vás chybou, že Ústřední krizový štáb od počátku neřídil ministr vnitra? Možná mi řeknete, že nemá smysl vracet se do minulosti, ale přesto by mě to zajímalo. Postupuje Česko podle předem stanoveného pandemického plánu, pokud ho vůbec má? Tady nejde úplně aplikovat pandemický plán, který vznikl na základě předpokladů Světové zdravotnické organizace. Ty pandemické plány se upravovaly. Nicméně stále je chřipková pandemie výrazně odlišná od současné pandemie. Postupovali jsme podle toho, co bylo postupně připravované na základě analýz, které vycházely ze zahraničních zkušeností a z nástupu jednotlivých případů u nás. V řadě opatření jsme byli téměř prioritní na světě.

Tato druhá struktura by se měla věnovat čistě epidemiologické problematice, to znamená přípravě kapacit na případnou kulminaci epidemie v České republice, to znamená včetně klinických zařízení, nemocnic, hospitalizačních kapacit. Celá struktura by měla vést k tomu, abychom byli schopni zavést proces rychlé karantény a tím racionalizovat protiepidemiologická opatření, která tady v České republice máme.



Takže bylo chybou, že ho neřídil odpočátku ministr vnitra, když se zeptám na to samé?

Nevím, proč se pořád ptáte na to samé?



Protože jste mi neodpověděl, jestli to byla chyba, nebo nebyla.

Nemyslím, že to byla chyba.



Je přesně měsíc od oznámení prvního nakaženého, mohu se zeptat na to, zdali vývoj, který jste ráno prezentovali, se dá označit za mírně optimistický, pozitivní? Nebo to je předčasné?

My ho můžeme označit k dnešnímu dni za mírně pozitivní, protože jsme predikovali takovou křivku. Dá se říci, že reprodukční číslo, které rozhoduje o tom, jestli křivka stoupá lineárně nebo exponenciálně, se podařilo snížit z hodnoty, která nebyla lichotivá a která byla horší než trajektorie Itálie. Z 2,64, postupně 1,8 a dneska už jsme pod 1,6 nebo výrazně pod 1,4. Tyto hodnoty nás naplňují očekáváním, že by se to mohlo podařit. Jistota je však velmi křehká. My musíme samozřejmě vycházet z predikcí, které tady budou každý týden a budou se upřesňovat. Ještě se zdaleka nedá říci, že jsme zvítězili.



Vy jste mluvil 22. března v Otázkách Václava Moravce o tom, že když bude do konce března méně než 8500 nakažených, budou se pomalu uvolňovat restriktivní opatření, pakliže vývoj bude pozitivní v následujících deseti dnech. Odpovídají zatím predikce tomuto vývoji, o kterém jste hovořil 22. března?

Vycházeli jsme z několika modelů a používali jsme model, který byl v podstatě více založený na matematických predikcích. Teď máme už poměrně hodně intenzivně zpracovaný epidemiologický model. V něm se uplatňují jednotlivá protiepidemiologická opatření. V tuto chvíli pracujeme s nižšími hodnotami. Predikce je taková, že kolem 15. dubna bychom se měli pohybovat někde kolem osmi až 13 tisíci případů. My si myslíme, že bychom mohli být někde kolem osmi až deseti tisíc v reálu k tomuto termínu.



Vláda naopak omezení vycházení prodloužila do 11. dubna. Na základě čeho? Vy říkáte, že hodnoty jsou v podstatě nižší. Je to také proto, že máte obavu, která by mohla být namístě, že reálně nakažených je ve skutečnosti mnohem více? S čím pracujete?

My pracujeme samozřejmě s modelem, který předpovídá, že v populaci je určité procento, které nemá příznaky a logicky se tam musí uplatnit.



Jak je to procento veliké?

Je to mezi 10 až 40 procenty. Proto chceme udělat průřezovou studii, která by měla ukázat, jak se toto číslo liší od reality a jestli model máme upravovat, nebo nemáme upravovat.



To znamená, o kolik si myslíte, že je reálně v české populaci více nakažených, než jak vám ukazují testovaná čísla, která máte potvrzená?

Když se podíváme na ty modely, které tady jsou, je třeba říci, že to jsou pouze čísla o zachycených a pozitivních jedincích. Myslíme si, že se tady pohybuje asi o třicet procent více osob (nakažených – pozn. red.). Když se podíváme na čísla ze světa, tak se může stát, což je velmi pravděpodobné, že tam, kde se systém dostane do vysokých čísel, je logické, že všechny případy testované nejsou, protože na to není testovací kapacita. Takže ta čísla se tam výrazně liší od reality. My tady máme maximálně minus třicet procent případů, které nejsou klinicky zřejmé.



Jak moc chcete dospět k tomu, abyste o realitě měli nejlepší přehled. Vy jste hovořil o možném plošném testování anebo testování na vybraném vzorku populace. Ke které variantě se přikláníte? Na co má Česko podle vás kapacity?

Plošné testování není možné. Nejsme schopni otestovat deset a půl milionu lidí. To je vyloučené. Vždy to bude testování nějakého určitého vzorku. Chceme otestovat lokalitu Litovle, kde byla v minulosti karanténa. Potom se nabízí reprezentativní vzorek třeba pěti tisíc osob a pravděpodobně zvolíme Prahu. Jde o to, abychom skutečně měli přehled, kolik je tady jedinců, kteří nevykazují žádné příznaky, ale přesto onemocnění prodělali.

Tento systém bude pokrytý v inteligentní karanténě. Doposud se dominantně nabírali lidé, kteří byli buď kontaktem, a tam se to ne vždy dalo zjistit, a nebo to byli lidé, kteří byli klinicky nemocní. V inteligentní karanténě naroste počet těch, kteří příznaky nemají, ale byli v kontaktu s těmito lidmi.



Budete mít dostatek kapacity a testů? Jakým způsobem budete lidi vybírat? Ptám se na to také proto, že dodnes jsou případy, o kterých určitě víte, kdy se nestíhá testovat včas. Lidé čekají i několik dní. Někdy čekají i lidé v první linii na testování. Máte přehled o tom, že budete mít kapacity, aby to nebylo na úkor jiné části populace?

Pokud hovoříme o plošném testování, tak se bude provádět pomocí rychlotestů. Tam chceme mít průřez, kdo onemocnění prodělal a kdo ho neprodělal na bázi protilátkové odpovědi. Rychlotesty se osvědčily po desátém dnu. Dávají velmi spolehlivé výsledky, ale na primární zachycení moc dobré nejsou.

Co se týče systému inteligentní karantény, tak předpokládáme, že počet testovaných se zvedne asi na deset tisíc. K tomu potřebujeme akademické kapacity, které jsou schopné testovat tisíce vzorků denně. Tento systém by měl být spuštěný podle informací, které mám, na počátku příštího týdne. Věřím, že na deset tisíc vzorků se dostaneme velice záhy.



Bavíme se o stejných rychlotestech, které dorazily z Číny?

Ano, jsou to tyto rychlotesty. A jsou dvě varianty. Buď měří současně protilátky třídy M a G, anebo jsou to testy, které my jsme používali a ty řeší separátně včasné protilátky M i pozdní géčkové.



Když nedávno dorazily rychlotesty z Číny, pokud se tedy bavíme o stejné zásilce, tak krajská hygienička z Moravskoslezského kraje o nich řekla, že mají chybovost 80 procent. V médiích jste řekl, že to je chybovost kolem 20 nebo 30 procent. Jak je možné, že došlo k takhle velkému rozdílu mezi vaším hodnocením a hodnocením osoby, která s tím skutečně pracuje a má s tím zkušenosti? Vy jste to také testovali na centrální úrovni? Nebo jste to věděli předem, že jsou testy tak chybové?

Testy nejsou takto chybové. Co se týče té informace, která se objevila v masmédiích, tak byla založena na sedmi testech a pět z nich bylo provedeno v čase kolem pátého dne. To je období, kdy testy nereagují. Nicméně z toho nemůžeme obviňovat tuto laboratoř. V té době jsme si mysleli, že když protilátky M stoupají, měli by se zachytit. Testy se ale ukázaly být pozitivní až od devátého dne. Teď máme jasná data, která byla ověřená na pacientech Na Bulovce. Tam proběhlo nasazení těchto testů u osob, které jsou nemocné. Zjistili jsme, že z 32 použitých vzorků bylo 27 regulérně pozitivních tak, jak jsme chtěli. To znamená, že účinnost testů je přes 80 procent.



To znamená, že se neshodujete stále s paní krajskou hygieničkou, protože máte větší a ověřenější počet vzorků? To nejsou na trhu testy, které nemají chybovost?

To není žádná chybovost. Už jsem vysvětloval, že v pátý den, kdy byly testy použity, neukáží pozitivitu.



Vy jste ale o té chybovosti hovořil. Říkal jste, že to není 80 procent, ale 20 až 30 procent. Proto se vás na to ptám a používám ten stejný termín.

Ano. Tady je přece zřejmé, že ty rychlé testy mají určitou míru přesnosti. Jsou méně přesné než testy dlouhodobé. To se týká také testů RNA. S přesností 20 nebo 30 procent můžeme testy používat, protože to nejsou testy záchytné. Jsou to testy orientační, při kterých zjišťujeme, jaká je situace.



Takže jsou věrohodné, aby vám poskytly tu nejlepší možnou výpověď o tom, jaká je skutečná situace, co se týče nemocnosti nebo promořenosti?

Vy se mě snažíte manipulovat někam úplně jinam.



Ne, já se ptám.

Neříkejte, že chceme přesně. Nechceme, protože žádné testy nejsou stoprocentně přesné.



Takže pro vás to bude dostatečná informace. Takovou, jakou získáte tímto testováním.

S jistotou 80 procent ano.



Hovořil jste o tom, že by případné fungování chytré karantény mohlo přinést uvolnění restriktivních opatření. Jak na tom je testování chytré karantény teď? Máte nějaký odhad, kdy by mohla být spuštěna v celé zemi?

Karanténa byla spuštěna v tuto chvíli v Jihomoravském kraji. Na základě vyhodnocení ji chceme aplikovat na celém území, aby po Velikonocích fungovala plošně. Na základě toho budeme schopni rozvolnit opatření, která jsou hodně restriktivní. V určitém módu je budeme postupně uvolňovat.



Máte konkrétnější výhled a plán, kdy by k takovému uvolnění mohlo dojít? Samozřejmě s ohledem na to, o čem jsme hovořili na začátku. Předpokládám, že to souvisí s vývojem nemoci.

Je to přesně tak. Pokud se podaří křivku udržet v tomto lineárním nárůstu, budeme schopni opatření uvolnit. Kdyby to tak nebylo, museli bychom se zamyslet nad tím, co děláme špatně. Opatření jsou podle mě nastavena dobře a umožnila odstartovat proces s odstupem, abychom měli kapacity na léčbu. Předpokládám, že řada opatření uvolněna bude. Zejména tam, kde jsme limitovali různé menší provozovny. Toto všechno by mělo být postupně odbourané.