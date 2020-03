Ústřední krizový štáb by měl převzít Hamáček. Prymula se chce soustředit na organizaci karantény

„Nemohu dost dobře sedět na třech židlích, takže je dohoda, že (…) já bych měl mít pozici, která bude zodpovídat za zdravotnickou přípravu, a ministr Hamáček by se měl stát předsedou ústředního krizového štábu,“ řekl ČT Roman Prymula, jenž je také náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.

Že stane ministr vnitra v čele ústředního krizového štábu, nebude ničím neobvyklým – naopak. Statut štábu původně nepřipouštěl jinou variantu, než aby byl do čela jmenován ministr vnitra nebo obrany. Šéfové resortu vnitra vedli štáb například při velkých povodních, kdy platil nouzový stav.

Postup vlády při zřízení ústředního krizového štábu tak vyvolal kritiku opozice, ale částečně i vládní sociální demokracie. Šlo i o to, že byl štáb zřízen až 16. března, tedy čtyři dny po vyhlášení nouzového stavu. Jak tehdy připomněl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), Hamáček navrhoval vyhlášení nouzového stavu i zřízení štábu o dva týdny dříve, ale se svými ministry to nedokázal prosadit. „Víte, že je nás tam pět,“ poznamenal Zaorálek.

Zřízení štábu předcházela sílící opoziční kritika. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka před jeho zřízením obvinil premiéra Babiše, že pokud vznik štábu „odmítl, protože to nebyl jeho nápad a dle zákona by štábu velel Hamáček, pak je to zoufalý egocentrismus, na který bohužel doplatí především lidé“.