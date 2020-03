OTÁZKY A ODPOVĚDI: Omezení pohybu, obchodů i úřadů. Co jak funguje v Česku v době koronaviru?

K tomu od 19. března přibyla podmínka, že pohyb venku je možný pouze se zakrytím nosu a úst , a to respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem nebo čímkoliv jiným, co zabrání šíření kapénkové infekce.

To platí také pro přeshraniční pracovníky, takzvané pendlery, kteří se nově musí prokazovat takzvanými knížkami přeshraničního pracovníka. O režimu na hranicích viz níže.

Šéf Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ve čtvrtek 19. března řekl, že s vysokou pravděpodobností bude nouzový stav prodloužen. To by ale musel schválit parlament.

Nic z toho ale není jisté: záleží také, jak se bude epidemie vyvíjet v dalších evropských zemích. Pokud by navíc obyvatelé Česka nedodržovali omezení pohybu, je podle Prymuly možné opatření i zpřísnit tak, že by nastal úplný zákaz vycházení; nevztahovalo by se to ale zřejmě na pohyb potřebný k fungování kritické infrastruktury.

Nadále je možné zajít do květinářství, zahrádkářství, za pohřební službou, případně do prodejny jízdenek, i když samotný prodej jízdenek ve vlacích Českých drah byl pozastaven.

Ty nejnutnější, a to prozatím až do úterý 24. března. Navíc v době mezi 7:00 až 9:00 je vstup do obchodů s potravinami a drogerií umožněn jen pro osoby starší 65 let, držitele průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb.

Obecně ale platí doporučení využívat doručovacích služeb co nejméně a odložit například on-line nákupy, které nejsou nutné. Naopak se pošta snaží podpořit rozšiřování ochranných pomůcek mezi lidi. Kdo posílá roušky nebo jiné podobné pomůcky a nedostane za to od příjemce zaplaceno, sám nemusí platit poštovné.

Česká pošta se snaží o bezkontaktní doručování zásilek, lidé v nařízené karanténě by ji na to měli upozornit na lince 840 111 244. Osobám v karanténě pošta prodloužila dobu, po kterou jim zásilku uloží na poště.

Česká pošta omezuje otevírací dobu poboček jen do 16 hodin, o víkendech je zavřeno úplně. Navíc podobně jako v případě supermarketů je i pošta s platností od 23. března otevřena do 9:00 pouze pro seniory.

Konkrétní informace najdete na webu Finanční správy , případně se lze ptát na infolince správy 225 092 392 od pondělí do pátku v čase od 9. do 17. hodiny. Je možné se také obrátit na daňové auditory a poradce, kteří mohou poskytovat své služby i během nouzového stavu.

Daňová přiznání je letos možné odevzdávat ještě tři měsíce po tradičním termínu, tedy až do 1. července. A to bez pokut. Nicméně pokuty budou vyměřovány k dubnovému termínu, uvedla 19. března na svých stránkách Finanční správa .

Obecně úřady přešly do omezeného provozu a zabývají se převážně agendou, kterou je nutno poskytovat k zajištění chodu veřejné správy a jejích služeb. A to v takovém rozsahu, aby nebylo ohroženo zdraví úředníků, ani veřejnosti.

Které hodiny to jsou, by měly úřady informovat na svých úředních deskách či jinde, například na svých webových stránkách. Osobní kontakt na úřadech je také omezen; podle vlády by se maximum úkonů mělo dát vyřídit telefonicky, písemně či elektronicky.

Dosud platí, že pokud zaměstnanci jeho zaměstnavatel nevyjde vstříc prací z domova a rodič současně nechce čerpat dovolenou, může si kvůli péči o dítě nově do deseti let věku zažádat o ošetřovné. Činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, člověk ale musí mít nemocenské pojištění. Ošetřovné se vyplácí po dobu devíti, respektive šestnácti dnů. Nevztahuje se to na osoby samostatně výdělečně činné.

Vláda to ale chce změnit, zákon poslala do sněmovny. Nově by stát doplatil ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do třinácti let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradit ho může také lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let by pak nově měli dostat ošetřovné 424 korun na den.

Doplacené ošetřovné by mohlo získat 190 tisíc lidí. Stát by to mělo 2,7 miliardy korun.

Jak o ošetřovné požádat, uvádí web České správy sociálního zabezpečení.