Zavírání škol může epidemii zpomalit až o čtvrtinu, tvrdí vědci

Jedna ze studií, která se zabývá reaktivním uzavřením škol, vyšla roku 2006 v odborném žurnálu Nature a věnovala se simulaci pandemie chřipky. Tento model se dá využít také pro současnou epidemii koronaviru, protože obě nemoci se šíří relativně podobně. Výsledky ukázaly, že uzavření školy snižuje rychlost infekce o 25 procent a odkládá vrchol epidemie v této oblasti až o dva týdny.

„Odložením vrcholku epidemie se zpravidla také epidemie zbrzdí a lépe se rozloží množství případů,“ uvedl vědec. „Má to smysl. Znamená to, že případů je po jednotlivé dny méně, takže tím nepřetížíme zdravotní systém,“ dodal. Podle něj je oprávněné a správné zavřít celou školu klidně i po jediném identifikovaném případu – u epidemie je pravděpodobné, že pokud se podařilo identifikovat jeden případ, už se jich v komunitě může vyskytovat výrazně více. Platí to zejména, pokud se jedná o komunitní přenos.

Vědec naopak říká, že nefungují omezení tříd nebo ročníků – dokládá to na výzkumu pandemické chřipky, kdy se tato opatření neosvědčila.

Zavírání škol je výjimečně silná zbraň

Proaktivní zavírání škol je podle něj ještě účinnější. „Ukázalo se, že je to jeden z nejsilnějších nefarmakologických zásahů, které můžeme použít. Funguje podobně jako reaktivní nejen tím, že odstraní z oběhu nemoci děti. Nejde jen o to udržet děti zdravé. Pomůže to, aby zůstala celá komunita zdravá.“ Při uzavření škol se totiž podle něj zamezí míchání mnoha skupin osob – dětí, rodičů i učitelů. A navíc to omezí i pohyb, a tedy možnost nakažení dalších osob, rodičů. „Když zavřete školy, efektivně tak donutíte rodiče zůstat doma.“