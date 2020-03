Když se školy neotevřou do června, maturity by být neměly, oznámil ministr Plaga

Podle šéfa resortu by mělo být rozhodující datum 1. června. Pokud by se středoškoláci do škol vrátili později, zkoušky už by dělat neměli. Kdyby se školy otevřely dříve, nemuseli by letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků. Testy by mohly vyhodnocovat samotné školy podle podkladů Cermatu, který je připravuje, řekl ministr školství na tiskové konferenci.

Změny v maturitách, které ministerstvo připravilo kvůli situaci kolem koronaviru, v pondělí Plaga předloží vládě. Pokud je kabinet schválí, mohli by se poslanci zabývat novelou zákona v úterý na mimořádné schůzi v legislativní nouzi. Změny by měly platit jen pro letošní rok.

Termíny závěrečných zkoušek učňů by se podle návrhu ministerstva školství mohly upravit podobně jako u maturit. Stejné by u nich mohlo být i náhradní řešení při otevření škol po 1. červnu.