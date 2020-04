ŽIVĚ: Sněmovna projedná další vládní opatření. Poslance čeká přesun voleb i změny v exekucích

V úterý zabrala poslancům podstatnou část dne debata o prodloužení nouzového stavu a večer schválili ještě příspěvky pro osoby samostatně výdělečně činné. Souhlasili také s tím, aby jednotlivci i firmy mohli v souvislosti s epidemií přerušit na tři nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Povolili i to, aby se nezaměstnaní hlásili úřadu práce na dálku, bez osobní návštěvy na pobočce. Na pořadu mimořádné schůze i tak zbývá ještě čtrnáct bodů.

Z odstupného například v případě výpovědi ze zaměstnátní by se podle úprav, jak je podpořil výbor, v širší míře odečítalo v případě exekuce nezabavitelné minimum. Exekuci by nově nepodléhal daňový bonus na dítě.

Exekuovat dočasně nepůjde ani nemovitost v případě, že v ní má dlužník trvalý pobyt. Exekuce prodejem nemovitosti by navíc byla možná až u dluhů nad sto tisíc korun místo nynějších 30 tisíc.

V tomto režimu čeká na schválení úprava exekucí. Do konce června by se podle vládního návrhu, respektive znění projednaného ústavně-právním výborem neměly provádět exekuce movitých věcí. Výjimkou budou případy, kdy s tím dlužník souhlasí nebo pokud jde o pohledávky na výživném, za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů.

Vládou navrhovaná úprava přijímacích zkoušek na vysoké školy potom počítá s tím, že by se mohly konat prezenčně nejdříve patnáct dnů po znovuotevření škol, ale mohly by probíhat i dálkově. Bez osobního setkání studenta se zkoušejícími by mohly probíhat i státní zkoušky.

K dalším předlohám patří uzákonění pravomoci policistů a strážníků pokutovat na místě přestupky proti vládním krizovým opatřením nebo ochrany nájemníků před výpovědí z bytů nebo prostor pro podnikání. Poslanci se budou zabývat také například normou o odkladu doplňovacích senátních voleb na Teplicku.