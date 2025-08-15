Ukrajinci v Rusku udeřili na nákladní loď s municí a rafinérii

Zvláštní síly ukrajinské tajné služby SBU a další jednotky zasáhly ve čtvrtek ruskou nákladní loď s municí a součástmi dronů z Íránu v přístavu Olja v ruské Astrachaňské oblasti, oznámil v pátek ráno ukrajinský generální štáb. Ukrajinské drony také v noci zaútočily na rafinérii v Syzrani ležící na Volze na jihovýchodě evropské části Ruska, informovaly různé telegramové kanály. Tyto zprávy potvrdil gubernátor Samarské oblasti, v níž Syzraň leží.
Podle ministerstva obrany v Moskvě jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc nad ruským územím zneškodnila třiapadesát ukrajinských dronů. Rusko k nočním útokům na Ukrajinu použilo dvě balistické rakety a 94 dronů.
„Podle současných informací bylo zasaženo plavidlo Port Olja 4 s nákladem součástí pro drony typu Šáhed a municí z Íránu. Následky zásahu se upřesňují,“ cituje Ukrajinska pravda z prohlášení generálního štábu. Informace nicméně nelze nezávisle ověřit.
Olja je mořský přístav v deltě Volhy. Podle ukrajinského generálního štábu jde o důležitý logistický bod pro dodávky vojenského materiálu z Íránu do Ruska.
Rafinérie se cílem útoku stala opakovaně
Lidé v Syzrani v noci na pátek podle ruskojazyčné mutace BBC informovali, že na tamní rafinérii zaútočily drony, ozvala se tam série výbuchů a na místě začalo hořet. Podle gubernátora Samarské oblasti Vjačeslava Fedoriščeva region čelil „masivnímu útoku bezpilotních letounů“. Na svém telegramovém účtu uvedl, že protivzdušná obrana jich podle předběžných informací třináct sestřelila. Nad regionem byl uzavřen vzdušný prostor a provoz přerušilo i letiště v Samaře, uvádí BBC. V Syzrani bylo „z bezpečnostních důvodů“ dočasně omezeno fungování mobilního internetu, doplnil gubernátor.
Na syzraňskou rafinérii drony útočily už letos v únoru a březnu.
Ukrajina uvádí, že cílem jejích úderů na ruskou ropnou nebo vojenskou infrastrukturu je oslabit bojeschopnost nepřítele. Někdy ovšem bezpilotní letouny zasáhnou i civilní objekty. Ruská armáda co noc na ukrajinská města podniká dronové útoky, při kterých podle úřadů napadené země ničí civilní infrastrukturu i životy běžných lidí.
Americký prezident Donald Trump od svého lednového nástupu do Bílého domu tlačí na obě znepřátelené strany, aby konflikt urychleně ukončily. Právě v pátek večer středoevropského času o tom bude jednat se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem na Aljašce, zástupci Ukrajiny však na schůzku pozvánku nedostali.
Válku proti sousední zemi ruská armáda na Putinův rozkaz rozpoutala v únoru 2022.