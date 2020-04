Vláda neměla pravomoc odložit volby, prohlásil soud. Její rozhodnutí považuje za nicotné

Kdy doplňovací volby nakonec proběhnou, není zatím zřejmé a jasné není ani to, jak by měl být nový termín vyhlášen. Z vládního usnesení vyplývá, že by jej měl stanovit prezident republiky. Podle NSS ale volební zákon nic takového nepovoluje.

„Nelze uvažovat o tom, že by normativní podmínky výkonu ústavní pravomoci prezidenta republiky mohla zakládat vláda pouhým usnesením, které ani není právním předpisem,“ podotkli soudci volebního senátu NSS.