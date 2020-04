Sněmovna bude rozhodovat o nouzovém stavu i pomoci živnostníkům, část opozice jim chce přidat

Piráti by přiznali jednorázovou podporu osobám, které jsou na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti, a to ve výši 15 tisíc korun. „Za stejných podmínek, jako vláda navrhuje OSVČ,“ říká předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

Podle části opozice to je málo a živnostníci by měli dostat 30 tisíc korun. „Pro stát bude levnější pomoci teď,“ vysvětluje místopředseda ODS Martin Kupka. Piráti a lidovci chtějí podporu navíc rozšířit i na další typy úvazků a podnikání. Strany chtějí peníze také pro lidi, kteří pracují na vedlejší pracovní poměr a k tomu mají na živnost ještě částečný úvazek.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) budou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) moci o podporu žádat bez ohledu na to, jestli jde o jejich hlavní nebo vedlejší příjem. K získání částky 25 tisíc by jim mělo stačit čestné prohlášení o splnění podmínek programu.

Vláda bude vysvětlovat, proč potřebuje nouzový stav

V úterý mají poslanci rozhodnout i o prodloužení nouzového stavu. Vláda předložila návrh, ve kterém počítá s jeho pokračováním do 11. května. Už minulý týden po kritice opozice ale premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že by mohl trvat jen do konce měsíce. Opozice chce ovšem nutnost dalšího trvání stavu od vlády náležitě vysvětlit.

„Nemyslím si, že se to má dělat hned z jedné vody na čisto na třicet dnů,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. „Už několik dní vyzývám vládu, aby nám předložila zdůvodnění odborníků, proč chce prodlužovat o 30 dnů,“ říká například předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Kromě toho chce opozice od vlády slyšet, jak bude postupovat při uvolňování současných opatření. Podle ministra zdravotnictví se na takovém harmonogramu pracuje. „Musí to být v postupných krocích oddělených zhruba těmi 14 dny, abychom byli schopni na datech vidět, že třeba pokud uvolníme nějaké opatření, tak nedojde k masivnímu nárůstu,“ vysvětluje Adam Vojtěch (za ANO).

I když se vládní restrikce rozvolní, zvýšená hygienická opatření nebo třeba dodržování dvoumetrových rozestupů má podle ministra platit dál, a to zřejmě i několik měsíců.