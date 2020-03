Koronavirus versus lidská práva. Poslanci by nyní měli činnost vlády důkladně kontrolovat, říká právník

V Česku platí nouzový stav. Není to žádná novinka – a tedy se blíží okamžik, kdy vláda bude muset požádat poslance o jeho prodloužení. Podle právníka Jana Wintra by to poslanci učinit měli, ale neměli by kabinetu dát bianco šek tím, že by nouzový stav prodloužili na příliš dlouho. Nouzový stav totiž dává ministrům do rukou nevídanou moc. Jan Wintr hovořil o ústavně-právní situaci České republiky v 90' ČT24.