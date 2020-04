V Česku se otevírá velká část obchodů i posilovny. Počet uzdravených nadále roste

Vysoké školy se otevírají i pro studenty nižších ročníků

Od pondělí mohou znovu přijímat klienty i lázně, otevřou ale až začátkem května, dříve nestihnou po vynucené pauze vše připravit. Od pondělí také platí, že na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků. Částečně obnovují provoz i sociální služby, zatím po internetu nebo telefonu.

Původní vládní harmonogram umožňoval od pondělí otevřít provozovny do 200 metrů čtverečních. Posilovny a autoškoly byly zahrnuty do vlny od 11. května, zoologické zahrady dokonce až do etapy od 25. května. Poslední omezení obchodu a služeb mělo padnout podle prvotních plánů 8. června.

Na Slovensko nebo do Rakouska možná už od července

Turisté z Česka by mohli už od července začít cestovat do sousedních zemí jako je Slovensko nebo Rakousko. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to řek ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) s tím, že rozhodující by byl další vývoj situace v souvislosti s šířením koronaviru. Pokud by byla příznivá, mohlo by to být údajně i dříve.

Od srpna by se pak podle šéfa diplomacie mohly otevřít i další destinace. „V případě nejpoškozenějších států, jako jsou Itálie, Francie, USA, je ještě předčasné mluvit o tom, kdy do nich bude možné cestovat,“ upozornil. Dál nicméně podle něj platí doporučení, že přes uvolňování pravidel by lidé neměli cestovat do zahraničí s výjimkou nutných případů.

Počet nakažených stoupá pomaleji, přibývá uzdravených

V neděli bylo v Česku potvrzeno 52 nových případů nákazy koronavirem, od začátku pandemie se tak v zemi nakazilo dohromady 7404 lidí. Nedělní přírůstek nově nakažených je nejnižší od poloviny března, o víkendu se ale zpravidla provádí méně testů.

Naopak přibývá uzdravených lidí, kterých je podle nejčerstvějších informací ministerstva zdravotnictví 2555, aktuálně nemocných tak je 4628. V souvislosti s onemocněním COVID-19 zemřelo v Česku už 221 osob.