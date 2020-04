Vláda prodloužila kurzarbeitový program do konce května a snížila podporu solárních elektráren

Program Antivirus s příspěvky na náhrady mezd byl prodloužen do konce května. Program pokrýval zatím období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce dubna. Vláda rozhodla o postupném otevírání provozů do 25. května. Prodloužení nynější kurzarbeitové podpory ještě aspoň o několik měsíců žádali odboráři a zaměstnavatelé.

Z programu se vyplácejí dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Firmy, na které dopadla nařízená omezení proti šíření koronaviru, mohou získat 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či výdělku lidí uzavřených provozů, a to do 39 tisíc korun. Při výpadku pracovníků, surovin či snížení poptávky je to 60 procent vyplacené částky do 29 tisíc korun. Oba příspěvky se stanovují ze superhrubé mzdy.

Podpora solárům se sníží

Vláda schválila snížení podpory pro solární elektrárny na minimální úroveň v rozpětí stanoveném Evropskou komisí. Vnitřní výnosové procento (IIR) má činit 6,3 procenta, dosud to bylo 8,4 procenta. Ministr průmysl Karel Havlíček (za ANO) v pondělí po jednání kabinetu řekl, že dosavadní podpora byla příliš vysoká.

Vláda rozhodla o změně podpory pro všechny druhy obnovitelných zdrojů energie. U solární energetiky rozhodla o minimální možné podpoře, u ostatních zdrojů se drží mezi minimální a maximální hodnotou stanovenou Evropskou komisí.