Chytrá karanténa (téměř) v praxi. Skoro všichni oslovení souhlasili s využitím dat, říká vládní zmocněnec

„Máme za sebou stovky telefonátů. Souhlas dalo zhruba 98 procent lidí. Vnímáme to tak, že každý dává pozor sám na sebe. Dává souhlas, tím pádem si může vzpomenout na více přátel, se kterými přišel do kontaktu, a tím chrání je a chrání jejich blízké,“ řekl Dzurilla.

„Některé věci se musely doladit. Za prvé bych řekl, že jsou to call centra. Lidé, kteří tam budou, museli zvládnout penzum otázek, které je museli hygienici naučit – jak se správně zeptat, aby se dopátrali správného cíle,“ nastínil jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (za ANO), v jehož kraji pilotní projekt probíhá. Zároveň začali vojáci sbírat vzorky od lidí, aby je mohly laboratoře otestovat na přítomnost koronaviru.

Upřesnil, že z dat získaných z mobilů a karet vznikne mapa, kudy se nakažený člověk pohyboval. „Není to tak, že bychom ho trasovali, nevidíme celý průběh, kudy šel a jakým způsobem se tam dostal. Vidíme jenom místa, na kterých se nacházel a kde byl signál mobilního telefonu delší dobu aktivní,“ podotkl. Sám nakažený si potom bude muset v telefonickém rozhovoru vzpomenout, s kým se setkal, ale díky této mapě by to pro něj mělo být snazší.

Hřiba zneklidňuje, co by mohlo přijít po chytré karanténě

Princip chytré karantény ocenil pražský primátor Hřib, který přitom vládu kvůli některým krokům v rámci koronavirové krize kritizoval. Nelíbí se mu například, že „využila situace nouzového stavu k tomu, aby schválila zákon o sledování internetu“.

Naráží tím na novelu zákona o Vojenském zpravodajství, podle níž by tato tajná služba měla dostat na starosti obranu České republiky v kybernetickém prostoru – tedy mít možnost kybernetického protiútoku. Obdobný zákon ale narazil na kritiku už v minulém volebním období, kdy neprošel.