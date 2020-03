ŽIVĚ: Uprostřed pandemie zasedá Senát. Řeší resty v zákonech i nouzový stav

„Ani Senát by nemohl fungovat, pokud by nefungovali občané. Držme se,“ prohlásil Vystrčil a kritizoval vládu, která podle něj málo podporuje při tvorbě a zajištění ochranných pomůcek české firmy a české obyvatele. „S tím, jak se chová tato vláda, v tomto ohledu spokojen nejsem.“

Úkoly pro Senát: Zdravotní pojišťovny i nový režim pro vlastníky bytů

Podstatou setkání je ale projednání desítky předloh, které do horní komory doputovaly z Poslanecké sněmovny. Ta sice minulý týden kvůli koronaviru svou schůzi předčasně ukončila, pokud by ale Senát postupoval stejně, vzdal by se možnosti předlohy upravit. Projednávané normy by dostal po 25. březnu prezident k podpisu jako přijaté, neboť Senát má z ústavy jen měsíc na posouzení zákonů vyjma ústavních.

Do sněmovny horní komora vrátila vládní novelu o Všeobecné zdravotní pojišťovně. Předloha počítala s tím, že zdravotně pojistný plán, účetní závěrku a výroční zprávu VZP bude schvalovat jenom kabinet, Senát chce zůstat u dosavadní praxe, kdy jde pojišťovnická bilance i do Poslanecké sněmovny.

O opravě novely, kterou schválil Senát na návrh svých výborů, mluvil ministr Adam Vojtěch (se senátní vratkou je obeznámen a souhlasí s ní) už na poslaneckém plénu. Podle verze dolní komory by totiž vznikl nesoulad ve způsobu schvalování plánů, závěrek a zpráv, když v případě oborových pojišťoven by je sněmovna projednávala.

Senátoři mají schvalovat také zjednodušení byrokracie pro školy v přírodě. Vládní snahu, která by znamenala prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty, asi odmítne.

Souhlas Senátu zřejmě získá novela, podle níž vlastníci bytů zřejmě budou nuceni oznámit ostatním v domě stavební úpravy uvnitř obydlí i jeho krátkodobý pronájem. Senátoři zřejmě podpoří i novelu trestního řádu, podle níž soudy asi nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám nebo matkám kojených dětí.