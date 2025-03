Viktorie má pouze devět obratlů. Trpí vzácnou vývojovou vadou

V Česku jsou tři podobné případy, lékaři proto s nimi nemají větší zkušenosti. Rodina se tak obrátila na specialisty v Rakousku, kteří by Viktorii mohli operovat. „Jsme spojení, ale léčba by stála – tři operace – 2,5 milionu. Máme sbírku Život dětem, celá rodina se zapojila,“ uvedla matka malé Viktorie.

Dívka má pouze devět obratlů, u zdravého člověka je to třiatřicet. Navíc orgány jsou v těle na jiném místě. Podle matky je všechno v bříšku. Akorát plíce jsou správně, kde by měly být.

Včas ve specializovaném centru

Právě dostat se včas do specializovaného centra je pro lidi se vzácným onemocněním zásadní. Cesta ke správné diagnóze a léčbě je pak kratší, i tak jsou to zhruba dva roky. Bez centra to bývá sedm let.

„Zjistí, že na to nejsou sami, že existují lidé, kteří tuto diagnózu mají také, začínají se propojovat a zjišťovat, k jakým expertům v rámci kterých disciplín mohou chodit,“ uvedla předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění Anna Arellanesová.

Důležitou roli hrají na počátku praktičtí lékaři. Ti se dle nového průzkumu snaží více pacienty informovat o vývoji, nasměrovat je na specialisty i rehabilitace. Zároveň by uvítali seznam odborných pracovišť i zřízení kontaktního místa. I proto spolupracují na vzniku systému, aby žádný pacient nezůstal stranou.