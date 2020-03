Hamáček kvůli krizovému štábu zvažoval rezignaci. Opatření podle něj fungují a je třeba je dodržovat

Hamáček věří, že díky vládním opatřením Česko uniklo nejhoršímu scénáři. Za dobu krize se mu prý ulevilo dvakrát – když přistálo letadlo s milionem respirátorů z Číny a když přistál letoun Ruslan s dalším zdravotnickým vybavením. „Stále ještě chybí ochranné prostředky, ale kdyby nepřistála letadla, v celé řadě zařízení by touto dobou materiál docházel,“ zdůvodňuje a dodává, že Česko stále musí shánět další roušky a respirátory.

„Lidé mohou být beztrestně venku, když budou dodržovat vládní nařízení. Budou chodit do práce, budou chodit nakupovat v případě potřeby, pokud jdou na procházku, tak se mají řídit nařízeními a omezeními. To je vše,“ objasňuje Hamáček. Celý smysl opatření podle něj je co nejvíce omezit mezilidský kontakt, aby nedocházelo k šíření viru.

Směrem do budoucna je ministr vnitra dle svých slov opatrný. „Křivku nárůstu případů se nám podařilo zploštit, to je dobrá zpráva. Rozhodně bych nebyl takový optimista, že bych sliboval, že za 14 dní se opatření uvolní,“ konstatuje Hamáček. Velmi pozitivně je překvapen reakcí občanů na nařízení, obecně se podle něj dodržují.

Vicepremiér vzkazuje lidem, aby o víkendu na chaty a chalupy nejezdili. „Nejsme schopni obklíčit Prahu a držet je v Praze násilím. Takže říkáme, že jezdit na chalupu není dobrý nápad, protože riskujete, že to chytíte nebo někoho nakazíte. Takže zůstaňte doma, maximálně běžte na procházku a dodržujte předpisy, které vláda dala. Když už na tu chalupu musíte, tak zůstaňte zavření v chalupě a nikam nechoďte,“ apeluje Hamáček. Česko podle něj není totalita a věří, že lidé současná opatření pochopí.

Ve čtvrtek vicepremiér neplánuje navrhovat na vládě nová opatření. Vysvětlil, že v případě pendlerů dala vláda výjimku pro zaměstnance ve zdravotnictví, sociálních nebo záchranných službách, kteří budou moci překračovat hranice každý den. „Omlouvám se za to, že to stále měníme, ale je to citlivá věc i z hlediska mezinárodní politiky,“ vysvětluje.

Ministr zvažoval rezignaci

Hamáček se v současnosti nechce zabývat tím, že vláda nevyhlásila nouzový stav už na jeho návrh, ale až o deset dní později. Prostor pro vyšetřování podle něj bude po překonání krize kolem koronaviru.

Předseda ČSSD dle svých slov uvažoval o odstoupení z funkce ministra vnitra, když se premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodl jmenovat do čela Ústředního krizového štábu Romana Prymulu. „V situaci, kdy bych odstoupil já jako předseda sociální demokracie, by pravděpodobně padla vláda. A to není nejlepší způsob, jak řešit krizi,“ vysvětluje Hamáček své rozhodnutí a dodává, že nyní krizový štáb v čele s Prymulou podporuje.