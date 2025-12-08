Počet obětí dronových úderů na školku a nemocnici v Súdánu vzrostl na 114


Počet obětí čtvrtečních dronových úderů na školku a nemocnici na jihu Súdánu vzrostl na 114, včetně šedesáti tří dětí, oznámil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Šéf WHO doplnil, že třicet pět lidí bylo zraněno a označil za znepokojivé, že záchranáři byli napadeni, když se pokoušeli převézt zraněné do nemocnice v súdánském Jižním Kurdufánu, kde k útokům došlo. Naléhavě jsou třeba dárci krve a další lékařská pomoc, připomíná Ghebreyesus.

Nedělní údaje agentur uváděly 79 obětí, včetně 43 dětí. Ředitel WHO údery označil za nesmyslné útoky na civilisty a zdravotnická zařízení a vyzval k okamžitému zastavení bojů. „Súdánci již trpěli příliš dlouho,“ napsal Ghebreyesus.

Dronové údery, jež zasáhly školku, nemocnici a záchranáře, svědkové připisují polovojenským Jednotkám rychlé podpory (RSF). Ty už dva a půl roku bojují se súdánskou armádou. Právě ta kontroluje městečko Kalogi v provincii Jižní Kurdufán, kde se zmíněné útoky odehrály

AP: Drony RSF zasáhly školku na jihu Súdánu a zabily padesát lidí, většinou dětí
Tři údery zasáhly 6. prosince nejprve mateřskou školu, poté nemocnici a nakonec lidi, kteří se pokoušeli zachránit děti, sdělil po útoku vedoucí správní jednotky v Kalogi.

Dětský fond OSN (UNICEF) incident odsoudil a vyzval všechny strany k zastavení útoků a poskytnutí humanitární pomoci potřebným. Kvůli bojům mezi FSF a armádou dodnes zemřely desetitisíce lidí. Z domovů konflikt vyhnal bezmála dvanáct milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů osob.

Výběr redakce

Turek je dle Šťastného v nemocnici, poslal omluvný dopis

Turek je dle Šťastného v nemocnici, poslal omluvný dopis

před 1 mminutou
Šťastný: Prezident má velké povědomí o organizaci sportu v Česku

Šťastný: Prezident má velké povědomí o organizaci sportu v Česku

10:49Aktualizovánopřed 14 mminutami
Nový střet mezi Thajskem a Kambodžou má pět obětí, země použily tanky i stíhačky

Nový střet mezi Thajskem a Kambodžou má pět obětí, země použily tanky i stíhačky

03:12Aktualizovánopřed 18 mminutami
Klempíř považuje za prioritu stabilitu, financování a dostupnost kultury

Klempíř považuje za prioritu stabilitu, financování a dostupnost kultury

09:48Aktualizovánopřed 23 mminutami
Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“

Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“

02:10Aktualizovánopřed 49 mminutami
Průmyslová výroba v říjnu zrychlila meziroční růst, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba v říjnu zrychlila meziroční růst, stavebnictví zpomalilo

10:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hejtmanem Karlovarského kraje se stal Petr Kubis

Hejtmanem Karlovarského kraje se stal Petr Kubis

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Nový střet mezi Thajskem a Kambodžou má pět obětí, země použily tanky i stíhačky

Thajsko a Kambodža se od neděle ostřelují na společné sporné hranici a vzájemně se obviňují z porušování příměří. Kambodža nasadila tanky a Thajsko v reakci zahájilo vzdušné údery. Média píší o mrtvém thajském vojákovi a osmi zraněných, Kambodža hlásí nejméně čtyři mrtvé a devět zraněných civilistů. V Thajsku se evakuuje přes 385 tisíc lidí, své domovy v pohraničí opustily i desetitisíce osob na kambodžské straně.
03:12Aktualizovánopřed 18 mminutami

Počet obětí dronových úderů na školku a nemocnici v Súdánu vzrostl na 114

Počet obětí čtvrtečních dronových úderů na školku a nemocnici na jihu Súdánu vzrostl na 114, včetně šedesáti tří dětí, oznámil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
před 20 mminutami

Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“

Za konstruktivní, ale nelehké označil v noci na pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několikadenní rozhovory ukrajinské delegace se zástupci Spojených států o americkém mírovém plánu, na němž se Kyjev neměl možnost podílet. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jej ukrajinský protějšek zklamal tím, že prý „plán ani nečetl“, napsaly agentury Reuters a AFP.
02:10Aktualizovánopřed 49 mminutami

Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

Skupina vojáků oznámila v neděli ráno v beninské státní televizi, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a převzala moc, informovaly tiskové agentury. AFP o něco později s odvoláním na okolí hlavy státu uvedla, že Talon je v bezpečí, armáda zmařila pokus o puč a převzala zpět kontrolu nad situací. Tyto informace následně potvrdilo ministerstvo vnitra. Pokus o převrat odsoudily Africká unie a Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS), které do Beninu vyslalo vojáky.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

„Počkáme, uvidíme.“ Syrští uprchlíci zatím s návratem nespěchají

Občanská válka v Sýrii vyvolala kromě jiného jednu z největších uprchlických krizí moderní historie. Do zahraničí nebo jiné části samotné Sýrie uteklo přes 13 milionů lidí. Zhroucení Asadova režimu na konci roku 2024 otevřelo dveře pro návrat uprchlíků do jejich domovů. S ročním odstupem je ale zřejmé, že skutečně masové návratové migraci stojí v cestě celá řada překážek. Mnoho lidí se vzhledem k válečné destrukci nemá kam vrátit. Od návratu odrazuje také zoufalá humanitární situace v zemi. V neposlední řadě hraje roli fakt, že velká část uprchlíků si již vybudovala trvalý domov jinde, píše analytik Programu migrace Člověka v tísni Jakub Andrle.
před 5 hhodinami

Nigerijská vláda dosáhla propuštění stovky dětí unesených z katolické školy

Nigerijské vládě se podařilo zajistit propuštění stovky školáků, kteří byli ve skupině původně zhruba 300 dětí unesených minulý měsíc z katolické internátní školy sv. Marie ve vesnici Papiri. Oznámila to v neděli místní televize Channels Television, která podle agentury Reuters neposkytla podrobnosti o propuštění.
před 13 hhodinami

Hongkong podruhé „volil“ bez účasti opozice, o hlasování byl malý zájem

Parlamentní „volby“ v Hongkongu, ve kterých se o funkce směli ucházet pouze prověření kandidáti loajální čínské komunistické straně, poznamenala nízká volební účast. Lidé nevyslyšeli výzvy k účasti v hlasování v době kolektivního smutku po nejtragičtějším požáru za posledních osmdesát let, který město zasáhl před několika dny.
před 15 hhodinami

Maďarsko a Slovensko dají zákaz dovozu ruských surovin k soudu, uvedl Szijjártó

Maďarsko a Slovensko budou u Soudního dvora EU iniciovat zrušení chystaného zákazu dovozu ruských energetických surovin do Evropské unie, oznámil v neděli maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Bratislava a Budapešť podle něj budou také požadovat pozastavení tohoto plánu, známého pod označením REPowerEU, po dobu soudního řízení.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
