Počet obětí dronových úderů na školku a nemocnici v Súdánu vzrostl na 114

Počet obětí čtvrtečních dronových úderů na školku a nemocnici na jihu Súdánu vzrostl na 114, včetně šedesáti tří dětí, oznámil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Šéf WHO doplnil, že třicet pět lidí bylo zraněno a označil za znepokojivé, že záchranáři byli napadeni, když se pokoušeli převézt zraněné do nemocnice v súdánském Jižním Kurdufánu, kde k útokům došlo. Naléhavě jsou třeba dárci krve a další lékařská pomoc, připomíná Ghebreyesus.
Nedělní údaje agentur uváděly 79 obětí, včetně 43 dětí. Ředitel WHO údery označil za nesmyslné útoky na civilisty a zdravotnická zařízení a vyzval k okamžitému zastavení bojů. „Súdánci již trpěli příliš dlouho,“ napsal Ghebreyesus.
Dronové údery, jež zasáhly školku, nemocnici a záchranáře, svědkové připisují polovojenským Jednotkám rychlé podpory (RSF). Ty už dva a půl roku bojují se súdánskou armádou. Právě ta kontroluje městečko Kalogi v provincii Jižní Kurdufán, kde se zmíněné útoky odehrály
Tři údery zasáhly 6. prosince nejprve mateřskou školu, poté nemocnici a nakonec lidi, kteří se pokoušeli zachránit děti, sdělil po útoku vedoucí správní jednotky v Kalogi.
Dětský fond OSN (UNICEF) incident odsoudil a vyzval všechny strany k zastavení útoků a poskytnutí humanitární pomoci potřebným. Kvůli bojům mezi FSF a armádou dodnes zemřely desetitisíce lidí. Z domovů konflikt vyhnal bezmála dvanáct milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů osob.