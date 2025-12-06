AP: Drony RSF zasáhly školku na jihu Súdánu a zabily padesát lidí včetně dětí


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Bezpilotní letouny súdánských polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF) ve čtvrtek zasáhly mateřskou školu na jihu země a zabily padesát lidí včetně třiceti tří dětí. S odvoláním na skupinu lékařů to napsala agentura AP. Úder odsoudil Dětský fond OSN, známý jako UNICEF, a vyzval k zastavení útoků. Ty mezi sebou už dva a půl roku svádějí RSF se súdánskou armádou, kvůli čemuž dodnes zemřely desetitisíce obyvatel.

Útok se stal ve čtvrtek v městečku Kalogi v provincii Jižní Kurdufán, kam dorazili záchranáři. Ti se následně stali terčem druhého neočekávaného útoku, uvedli lékaři v prohlášení v pátek večer. Počet mrtvých může být vyšší, kvůli výpadkům komunikace v oblasti je totiž obtížné hlásit ztráty na životech, podotýká AP.

„Zabíjení dětí ve škole je hrůzným porušením dětských práv. Děti by nikdy neměly platit cenu za konflikt. UNICEF vyzývá všechny strany, aby okamžitě zastavily tyto útoky a umožnily bezpečný a nerušený přístup humanitární pomoci k těm, kteří ji zoufale potřebují,“ řekl zástupce UNICEF v Súdánu Sheldon Yett.

„Jeden z nejbrutálnějších činů.“ Milice braly Súdáncům krev
Súdánec zraněný při útoku RSF na Fášir

Za poslední týdny zemřely stovky civilistů

Boje se nyní soustřeďují do ropných států, kde byly v posledních týdnech zabity stovky civilistů. Letecké údery súdánské armády na město Kauda v Jižním Kurdufánu v neděli zabily nejméně čtyřicet osm lidí, převážně civilistů.

Násilí se do oblasti přesunulo poté, co polovojenské jednotky 26. října 2025 po osmnácti měsících dobyly město Fášir na západě země. Od té doby tam podle OSN dochází k masakrům, rabování, odsunu obyvatelstva a dalším násilnostem na civilistech. Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk varoval, že Kurdufán by mohl čelit zvěrstvům jako byla ta ve Fáširu.

Generál súdánské armády Abdal Fattáh Burhán a velitel RSF Muhammad Hamdán Dagalo v zemi v roce 2021 společně provedli vojenský převrat, ale později se rozešli kvůli neshodám ohledně rozdělení moci. Spor 15. dubna 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a následně v občanskou válku, přičemž obě strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů.

Konflikt v Súdánu, kde žije asi 50 milionů lidí, připravil o život několik desítek tisíc lidí, z domovů vyhnal bezmála 12 milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů osob. Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC) loni v prosinci oznámil, že hladomor se rozšířil v pěti oblastech Súdánu.

Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší
Jedno ze zraněných dětí, jemuž se podařilo dostat s rodinou z Fáširu do Tavíly

