NKÚ: Sportovní areály pro vrcholové sportovce stále chybí, peníze mizí jinde


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Národní tréninkové centrum Věry Čáslavské plánované od roku 2018 či sportovní hala Juliska, která měla být hotova do roku 2024, dosud nestojí. Jde přitom o klíčové investice Olymp Centra sportu ministerstva vnitra a Armádního sportovního centra Dukla. Vrcholoví sportovci na ně marně čekají. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) k výsledkům kontroly peněz na činnost resortních sportovních center ministerstev vnitra a obrany.

NKÚ uvádí, že obě centra dostala na provoz a investice ze státního rozpočtu v letech 2019 až 2023 celkem 3,9 miliardy korun. Z toho 3,4 miliardy použila na provoz, mimo jiné na platy a cestovné, na investice směřovalo asi půl miliardy. Cílem kontroly bylo prověřit, zda peníze byly vynaloženy účelně a v souladu s právními předpisy.

Vedení centra Olymp vyjelo za peníze určené reprezentantům na devatenáct zahraničních cest. Představitelé cestovali například na olympijské hry do Francie nebo na letní univerziádu do Číny. Za tyto cesty zaplatil Olymp 724 tisíc korun. Z toho osmnáct cest podnikl ředitel centra, stojí ve zprávě úřadu.

Vnitro výdaje Olympu hájí, stavět se nezačalo

„Peněžní prostředky na zahraniční cesty vedení Olymp CS MV nebyly vynaloženy neúčelně ani nedošlo k jejich zneužití,“ sdělil mluvčí vnitra Adam Rözler. „Jednalo se pouze o odborný spor, z jakého finančního místa Olympu mají být finance účtovány,“ doplnil. Ještě během kontroly podle něj centrum přeúčtovalo cesty podle požadavku NKÚ.

Mezi klíčové investice Olympu se řadí výstavba Národního tréninkového centra Věry Čáslavské. Mělo stát 630 milionů a tvořit ho měla mimo jiné gymnastická hala, tréninková hala, šatny nebo zázemí pro trenéry. Olymp v roce 2018 vynaložil více než 580 tisíc na vypracování koncepční studie.

České Budějovice znají podobu nové haly za 1,2 miliardy
Vizualizace Centra míčových sportů v Českých Budějovicích od architektonického studia Wilkinson Eyre+Boele

„NKÚ hodnotí tyto prostředky jako neúčelně vynaložené, protože Olymp ani po šesti letech od vyhotovení koncepční studie plánovanou stavbu nezahájil,“ uvádí kontrolní úřad. Ministrem vnitra byl do roku 2021 sociální demokrat Jan Hamáček a po něm tuto funkci zastává předseda STAN Vít Rakušan.

„Důvodem nerealizace výstavby Národního tréninkového centra Věry Čáslavské byly faktory, které nešlo ovlivnit, jako například pandemie covidu-19 a následná vládní úsporná opatření,“ řekl mluvčí vnitra Rözler. Zkrácení rozpočtu ministerstva se podle něj promítlo i do rozpočtů organizací vnitra včetně Olympu. „Vzhledem k prioritě zajistit základní činnost centra Olymp byly výrazně kráceny investiční výdaje,“ sdělil Rözler.

Dukla měla postavit Julisku v letech 2020 až 2024

Také ministerstvo obrany prostřednictvím organizace Dukla nedokončilo výstavbu sportovního areálu Juliska. Plánovaná investice představovala 375,3 milionu korun a z toho měla největší část tvořit sportovní hala za 230 milionů.

„Hala měla sloužit pro přípravu sportovců i pořádání soutěží v házené, basketbalu, florbalu a jiných sportech. Stavět se měla v letech 2020 až 2024, což se nestalo,“ konstatuje NKÚ. Ministerstvo obrany utratilo za projektovou dokumentaci 8,4 milionu a tyto peníze podle NKÚ rovněž vynaložilo neúčelně. Do roku 2021 byl ministrem obrany Lubomír Metnar (ANO), od roku 2021 je ministryní Jana Černochová (ODS).

V Prostějově vzniklo první Národní sportovní centrum. Stálo 140 milionů korun
Sportovní hala Národního sportovního centra

Mluvčí ministerstva obrany Karel Čapek k tomu řekl, že armáda se dlouhodobě potýká s podfinancováním, peníze proto mířily především na zvýšení obranyschopnosti. Výstavbu haly navíc podle něj posunulo předchozí vedení ministerstva. „Současně v dané oblasti došlo k vývoji, kdy házenkářský oddíl, pro který byla moderní hala původně určena, již neprovozuje ASC Dukla,“ uvedl mluvčí. Projekt se proto přepracovává pro potřeby atletického sportu.

Cesty ředitele Olympu do zahraničí

„Kontrola NKÚ dále ukázala, že zejména ředitel Olympu cestoval do zahraničí na nejrůznější sportovní akce, včetně olympijských her, a to za peníze určené výhradně na přípravu státních reprezentantů,“ stojí dále ve zprávě. Dalších 115 tisíc Olymp podle zjištění NKÚ zaplatil v roce 2023 za cestu z Anglie do Číny a poté zpět do Česka. „Ani tato cesta však nesouvisela s činností centra. Podle NKÚ zahraniční cesty představují výdaje, které nasvědčují porušení rozpočtové kázně,“ píše se ve zprávě.

Podle vnitra ale mají zahraniční cesty velký význam. „Bez možnosti účasti vedoucích zaměstnanců na mezinárodních akcích nelze naplňovat účel zřízení organizace, která se věnuje vrcholovému sportu na světové úrovni,“ namítl mluvčí vnitra Rözler.

Strany vznikající vlády chtějí víc peněz pro sportovce
Ilustrační foto

Výběr redakce

Průmyslová výroba v říjnu zrychlila meziroční růst, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba v říjnu zrychlila meziroční růst, stavebnictví zpomalilo

před 3 mminutami
Prezident přijal kandidáta na ministra kultury Klempíře

Prezident přijal kandidáta na ministra kultury Klempíře

09:48Aktualizovánopřed 26 mminutami
Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

08:43Aktualizovánopřed 49 mminutami
NKÚ: Sportovní areály pro vrcholové sportovce stále chybí, peníze mizí jinde

NKÚ: Sportovní areály pro vrcholové sportovce stále chybí, peníze mizí jinde

před 52 mminutami
Místo deště přijde uprostřed týdne slunce a teplo

Místo deště přijde uprostřed týdne slunce a teplo

před 2 hhodinami
V osadě Bedřiška začalo bourání domu, který dřív bránili aktivisté

V osadě Bedřiška začalo bourání domu, který dřív bránili aktivisté

06:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“

Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“

02:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Prezident přijal kandidáta na ministra kultury Klempíře

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s ministerskými nominanty vznikající koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů. Na Hrad dorazil kandidát Motoristů na ministra kultury Oto Klempíř. Následovat ho bude Boris Šťastný, nominovaný na post ministra sportu. Kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek se omluvil ze zdravotních důvodů, proti jeho jmenování má hlava státu výhrady.
09:48Aktualizovánopřed 26 mminutami

NKÚ: Sportovní areály pro vrcholové sportovce stále chybí, peníze mizí jinde

Národní tréninkové centrum Věry Čáslavské plánované od roku 2018 či sportovní hala Juliska, která měla být hotova do roku 2024, dosud nestojí. Jde přitom o klíčové investice Olymp Centra sportu ministerstva vnitra a Armádního sportovního centra Dukla. Vrcholoví sportovci na ně marně čekají. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) k výsledkům kontroly peněz na činnost resortních sportovních center ministerstev vnitra a obrany.
před 52 mminutami

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali Babiše a Agrofert

Hosté Událostí, komentářů diskutovali o rozhodnutí předsedy ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše vzdát se holdingu Agrofert nebo okolnostech zrušené schůzky mezi prezidentem Petrem Pavlem a nominantem na ministra životního prostředí Filipem Turkem (za Motoristy). Probrali také rozhodnutí šéfa Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) o úsporách na zahraničních cestách vyslanců dolní komory či mikulášský svátek. Debaty se účastnili advokát a písničkář Ivo Jahelka, ekonom a nakladatel Ivan Pilip, novinářka Seznam Zpráv Marie Bastlová a podnikatel a filantrop Karel Janeček. Pořadem provázela Jana Fabianová.
před 1 hhodinou

Místo deště přijde uprostřed týdne slunce a teplo

Po deštivém začátku týdne přijde ve středu slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami, které mohou vystoupat ke čtrnácti stupňům Celsia. Slunce se objeví spíš v Čechách, na Moravě převládne zatažená obloha a nižší teploty. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své týdenní předpovědi.
před 2 hhodinami

V osadě Bedřiška začalo bourání domu, který dřív bránili aktivisté

Policisté v pondělí brzy ráno zajistili v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě dům určený k demolici. V minulých dnech na jeho střeše setrvávali aktivisté, kteří se tak snažili bourání zabránit. Nyní tam nebyli. Informovali o tom starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) a policejní mluvčí Eva Michalíková. Hujdus uvedl, že kolem 6:30 začalo bourání objektu. Mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská kroky městského obvodu odsoudila.
06:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Oxid uhelnatý je tichý zabiják. Nepodceňujte kontrolu kotle, vyzývají experti

Není vidět ani cítit, přesto každý rok zabíjí. Hlavně na začátku topné sezóny. Třeba ve středu ráno přiotrávil oxid uhelnatý pět lidí v Příbrami. I proto odborníci připomínají dvě věci: mít doma detektor, který zvýšenou koncentraci jedovatého plynu odhalí, a nepodceňovat kontrolu kotle. K prvotním příznakům otravy oxidem uhelnatým patří slabost, únava, zrychlené dýchání nebo silné bušení srdce. V takovém případě by se měl člověk co nejrychleji dostat k otevřenému oknu k přísunu čerstvého vzduchu.
před 2 hhodinami

Vesnické obchody fungují i díky dotacím, splnit podmínky je pro část složité

Z dotačního programu Obchůdek 2021+ stát vyplatil vesnickým prodejnám už 126 milionů korun. Podnikatelé můžou získat až sto třicet tisíc například na zaplacení energií, nájmu nebo zaměstnanců. Nejnižší zájem o podporu je letos v Karlovarském kraji. Splnit podmínky a vyplnit žádost může být ale pro některé obchodníky náročné.
před 2 hhodinami

Koupit dítěti chytrý telefon, či nikoliv? Klíčová je komunikace, míní experti

Koupit dítěti chytrý telefon, či nikoliv? A v kolika letech nejdříve? To je dilema, které se s příchodem Vánoc řeší v nejedné domácnosti. Přístup těch nejmladších k těmto přístrojům se snaží změnit iniciativa Dětství bez mobilu, která zveřejnila na začátku prosince výzvu Odložme smartphony. Na tom, kdy pořídit chytrý telefon a jestli například plošně omezit sociální sítě, se ale často neshodují ani odborníci.
před 3 hhodinami
Načítání...