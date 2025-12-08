NKÚ: Sportovní areály pro vrcholové sportovce stále chybí, peníze mizí jinde

Národní tréninkové centrum Věry Čáslavské plánované od roku 2018 či sportovní hala Juliska, která měla být hotova do roku 2024, dosud nestojí. Jde přitom o klíčové investice Olymp Centra sportu ministerstva vnitra a Armádního sportovního centra Dukla. Vrcholoví sportovci na ně marně čekají. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) k výsledkům kontroly peněz na činnost resortních sportovních center ministerstev vnitra a obrany.
NKÚ uvádí, že obě centra dostala na provoz a investice ze státního rozpočtu v letech 2019 až 2023 celkem 3,9 miliardy korun. Z toho 3,4 miliardy použila na provoz, mimo jiné na platy a cestovné, na investice směřovalo asi půl miliardy. Cílem kontroly bylo prověřit, zda peníze byly vynaloženy účelně a v souladu s právními předpisy.
Vedení centra Olymp vyjelo za peníze určené reprezentantům na devatenáct zahraničních cest. Představitelé cestovali například na olympijské hry do Francie nebo na letní univerziádu do Číny. Za tyto cesty zaplatil Olymp 724 tisíc korun. Z toho osmnáct cest podnikl ředitel centra, stojí ve zprávě úřadu.
Vnitro výdaje Olympu hájí, stavět se nezačalo
„Peněžní prostředky na zahraniční cesty vedení Olymp CS MV nebyly vynaloženy neúčelně ani nedošlo k jejich zneužití,“ sdělil mluvčí vnitra Adam Rözler. „Jednalo se pouze o odborný spor, z jakého finančního místa Olympu mají být finance účtovány,“ doplnil. Ještě během kontroly podle něj centrum přeúčtovalo cesty podle požadavku NKÚ.
Mezi klíčové investice Olympu se řadí výstavba Národního tréninkového centra Věry Čáslavské. Mělo stát 630 milionů a tvořit ho měla mimo jiné gymnastická hala, tréninková hala, šatny nebo zázemí pro trenéry. Olymp v roce 2018 vynaložil více než 580 tisíc na vypracování koncepční studie.
„NKÚ hodnotí tyto prostředky jako neúčelně vynaložené, protože Olymp ani po šesti letech od vyhotovení koncepční studie plánovanou stavbu nezahájil,“ uvádí kontrolní úřad. Ministrem vnitra byl do roku 2021 sociální demokrat Jan Hamáček a po něm tuto funkci zastává předseda STAN Vít Rakušan.
„Důvodem nerealizace výstavby Národního tréninkového centra Věry Čáslavské byly faktory, které nešlo ovlivnit, jako například pandemie covidu-19 a následná vládní úsporná opatření,“ řekl mluvčí vnitra Rözler. Zkrácení rozpočtu ministerstva se podle něj promítlo i do rozpočtů organizací vnitra včetně Olympu. „Vzhledem k prioritě zajistit základní činnost centra Olymp byly výrazně kráceny investiční výdaje,“ sdělil Rözler.
Dukla měla postavit Julisku v letech 2020 až 2024
Také ministerstvo obrany prostřednictvím organizace Dukla nedokončilo výstavbu sportovního areálu Juliska. Plánovaná investice představovala 375,3 milionu korun a z toho měla největší část tvořit sportovní hala za 230 milionů.
„Hala měla sloužit pro přípravu sportovců i pořádání soutěží v házené, basketbalu, florbalu a jiných sportech. Stavět se měla v letech 2020 až 2024, což se nestalo,“ konstatuje NKÚ. Ministerstvo obrany utratilo za projektovou dokumentaci 8,4 milionu a tyto peníze podle NKÚ rovněž vynaložilo neúčelně. Do roku 2021 byl ministrem obrany Lubomír Metnar (ANO), od roku 2021 je ministryní Jana Černochová (ODS).
Mluvčí ministerstva obrany Karel Čapek k tomu řekl, že armáda se dlouhodobě potýká s podfinancováním, peníze proto mířily především na zvýšení obranyschopnosti. Výstavbu haly navíc podle něj posunulo předchozí vedení ministerstva. „Současně v dané oblasti došlo k vývoji, kdy házenkářský oddíl, pro který byla moderní hala původně určena, již neprovozuje ASC Dukla,“ uvedl mluvčí. Projekt se proto přepracovává pro potřeby atletického sportu.
Cesty ředitele Olympu do zahraničí
„Kontrola NKÚ dále ukázala, že zejména ředitel Olympu cestoval do zahraničí na nejrůznější sportovní akce, včetně olympijských her, a to za peníze určené výhradně na přípravu státních reprezentantů,“ stojí dále ve zprávě. Dalších 115 tisíc Olymp podle zjištění NKÚ zaplatil v roce 2023 za cestu z Anglie do Číny a poté zpět do Česka. „Ani tato cesta však nesouvisela s činností centra. Podle NKÚ zahraniční cesty představují výdaje, které nasvědčují porušení rozpočtové kázně,“ píše se ve zprávě.
Podle vnitra ale mají zahraniční cesty velký význam. „Bez možnosti účasti vedoucích zaměstnanců na mezinárodních akcích nelze naplňovat účel zřízení organizace, která se věnuje vrcholovému sportu na světové úrovni,“ namítl mluvčí vnitra Rözler.