Před koronavirem se zatím daří chránit staré a vážně nemocné. Na konci března budou v Česku tři tisíce nemocných, odhaduje ÚZIS

Na konci března by podle Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) mohlo být v ČR asi 3 tisíce případů nákazy COVID-19. Na konci dubna se očekává kumulativně asi 15 tisíc nakažených, včetně už vyléčených. Lůžková péče by tento počet měla zvládnout – zejména proto, že zatím je většina nemocných v produktivním věku a Česku se zatím vyhýbá takzvaný italský či španělský scénář, věří ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že stát chystá takzvanou chytrou karanténu tak, aby se mohl znovu nastartovat průmysl. Začít by měla po Velikonocích.