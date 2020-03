V Pardubicích znovu přistál Ruslan se zásilkou zdravotnického materiálu z Číny

Čas vyhrazený v obchodech s potravinami a v drogeriích pro seniory nad 65 let a lidi s handicapem starší 50 let je od středy mezi 08:00 a 10:00 . Na menší obchody ve vesnicích, pekárny či lahůdkářství se omezení nevztahuje, prodejci ale mají nařízeno seniory a starší lidi s handicapem při prodeji upřednostnit.

Z čínského Šen-čenu odstartovalo velkokapacitní letadlo v úterý ráno. Vykládku Ruslanu organizovala v Pardubicích armáda, která měla na místě asi stovku vojáků a dvacítku nákladních aut.

Ve středu rovněž přiletí z Hanoje zásilka 250 tisíc respirátorů letadlem vietnamské aerolinky Bamboo Airways. V Česku je několik týdnů nedostatek zdravotních ochranných pomůcek. Zatím stát za jejich nákup v zahraničí vynaložil tři miliardy korun.

Prvních více než 100 tun roušek, respirátorů, ochranných obleků a dalšího zdravotnického materiálu Ruslan přivezl do Pardubic v noci ze soboty na neděli.

Do leteckého mostu, který zajišťuje dodávky ochranných zdravotních pomůcek ze zahraničí, je zapojena česká letecká společnost Smartwings, čínská letecká společnost China Eastern, vojenské speciály a velkokapacitní letouny An-124 Ruslan, jejichž využití je součástí programu Severoatlantické aliance s označením SALIS, jehož členem je Česká republika od roku 2006.

Senioři nad 65 let a handicapovaní starší 50 let mají od středy vyhrazený čas pro nákupy ve větších obchodech s potravinami a drogerií od 08:00 do 10:00. Na menší obchody ve vesnicích, pekárny či lahůdkářství se už omezení vztahovat nevztahuje, prodejci tam ale musí tyto skupiny upřednostnit. Senioři jsou nejvíce ohroženi koronavirovou nákazou a opatření je má chránit.

V Česku bylo v úterý asi 1400 případů nákazy novým typem koronaviru. Zemřeli tři lidé. Oficiálně se z nemoci COVID-19 způsobované koronavirem vyléčilo v Česku zatím deset nakažených.