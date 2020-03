SLEDUJTE: Jedná sněmovna, Babiš nabídl opozici místa v krizovém štábu

Na programu jednání je i půlroční odpuštění minimálních záloh osobám samostatně výdělečně činným na zdravotní a sociální pojištění. Sněmovna v úvodu potvrdila stav legislativní nouze, jak jej vyhlásil Radek Vondráček (ANO) už minulý týden. Stav umožní při nynější koronavirové krizi zrychlené projednávání zákonů.

Nabídka pro opozici

Premiér Andrej Babiš (za ANO) ve svém úvodním projevu na začátku jednání vyzval parlamentní strany k ukončení politikaření v době krize kvůli koronaviru. Opozici nabídl tři místa v Ústředním krizovém štábu. „V této krizové situaci vás prosím, abychom zapomněli na své politické hádky a spory. Naše vláda nehodlá a nebude zneužívat krizový stav a stav legislativní nouze k posilování vlastní moci,“ uvedl.

Podle něj lze reálně očekávat, že navrhovaný schodek státního rozpočtu 200 miliard korun může vláda ještě opravit podle průběhu ekonomické krize. Nedá se vyloučit to, že vláda přijde za poslanci s úpravou rozpočtu znovu, dodal.

Předseda strany ODS Petr Fiala podpořil vládní sociální a ekonomické návrhy ke zmírnění dopadů koronavirové krize, očekává přitom další. Plně podpořil i omezení, byť podmíněně, a schválil také radikální kroky vlády, jako je omezení pohybu lidí nebo zavření většiny obchodů a služeb. Ty jsou podle předsedy ODS krátkodobě nezbytná. „Vláda by ale neměla podlehnout opojení moci,“ dodal.

Vláda by se měla zaměřit na ohrožené skupiny, tvrdí Bartoš

Lídr Pirátů Ivan Bartoš ocenil Babišovu nabídku na účast opozice v krizovém štábu. Upozornil také, že je třeba se výrazněji zaměřit na ohrožené skupiny lidí. Mimo jiné uvedl, že je třeba řešit také problém lidí v exekucích nebo dbát na to, aby úřady vyplácely lidem řádně sociální dávky. Stát by měl podle něho podpořit také lidi bez domova, měl by pro ně vybrat vhodné budovy, které vlastní.

Česko si vede ve zvládání pandemie koronaviru dobře, vláda by ale měla řešit také hypotéky, exekuce, ceny energií nebo hrazení odvodů, uvedl na začátku jednání předseda strany SPD Tomio Okamura. Projev využil mimo jiné ke kritice Evropské unie, když se pozastavil nad výtkami z Bruselu, když Česko zavřelo své hranice.

KSČM, která toleruje koaliční vládu ANO a ČSSD, podle předsedy Vojtěcha Filipa premiérovy nabídky na obsazení místa v Ústředním krizovém štábu využije. Komunisté vládní opatření nyní podpoří, do budoucna se chtějí soustředit mimo jiné na posílení energetické bezpečnosti a potravinové soběstačnosti země.