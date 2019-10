Chov psů dostane přísnější pravidla, rozhodli poslanci

Zpřísnění pravidel pro chov psů schválila sněmovna v novele veterinárního zákona. Opatření směřují proti takzvaným množírnám, v nichž jsou v nevhodných podmínkách chováni psi jen kvůli zisku z prodeje štěňat. Čipování štěnat prosadila poslankyně ANO Monika Červíčková. Čipy by štěňata měla podle ní dostat před odevzdáním novému majiteli.

Sněmovna naopak odmítla návrh Červíčkové, který měl výslovně zakázat provozování útulků, které při zabezpečení péče o toulavá a opuštěná zvířata nespolupracovaly s obcí. Útulek by směl poskytovat těmto zvířatům dočasnou péči „po dohodě s obcí“. Podle poslankyně měl návrh zpřesnit režim v souladu s občanským zákoníkem.

To by ale podle Nikol Burešové z organizace Pet Heroes vedlo k zániku desítek ze tří stovek útulků v Česku, které sice mají povolení od veterinární správy, ale s nimiž obce navzdory tomu spolupracovat nechtějí. Zánik by podle Burešové hrozil hlavně kočičím útulkům. I někdejší ministři zemědělství Petr Bendl (ODS) a Marian Jurečka (KDU-ČSL) označili návrh Červíčkové za nejasný, nemoudrý a problematický. Odmítla to i SPD či TOP 09, podle nichž nejsou jasné důsledky návrhu.

Krajská veterinární správa bude moci na návrh Jana Zahradníka (ODS) zrušit registraci útulku, jehož provozovatel přestane splňovat zákonné požadavky. Pavel Kováčik (KSČM) prosadil povinnost chovatelů ohlásit čipování veterinární správě, která by měla vést jejich evidenci. Kováčik také uspěl s návrhem zpřísnit pravidla pro převoz primátů a šelem.

Navzdory opoziční kritice uspěl návrh poslance ANO Davida Pražáka, aby veterinární lékař musel prohlédnout nemocné či zraněné zvíře nejen před porážkou na jatkách, ale i po ní. Podle Bendla to je zbytečné.