Daňový balíček míří do finále. Chystá se zdražení cigaret, výjimka pro kotelny by mohla zůstat

Spor o zdanění výher

Balíček vládních změn počítá rovněž s vyšším zdaněním u hazardních her. Nově by lidé měli odvádět daň z příjmu u výher nad sto tisíc korun. Výjimkou by nebyla ani účtenková loterie ministerstva financí.

Komunisté ale chtějí stanovenou hranici zvýšit na milion a rozpočtový výbor úpravu nakonec podpořil. „Když má někdo mnohamilionové, mnohamiliardové výhry, tak proč by nezaplatil daň? Vyňaty byly malé výhry,“ podotkl komunistický poslanec Jiří Dolejš. „Je to pro mě trochu překvapení, my jsme s tím limitem 100 tisíc tak nějak počítali,“ reagovala Schillerová.