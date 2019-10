Sněmovní výbor doporučil schválit rozpočet v prvním čtení. U daňového balíčku podpořil změny

Poslanci ODS a TOP 09 vyčítali návrhu rozpočtu například podle nich nízké výdaje na investice a růst zákonem daných a jim podobných výdajů, což snižuje odolnost budoucích rozpočtů vůči ochlazení ekonomiky. Ekonomický odborník ODS Jan Skopeček vytkl navrhovaný schodek, přestože ekonomika roste a je nízká nezaměstnanost. „Není to odpovědný přístup,“ uvedl. Kalousek kritizoval také to, že v rozpočtu není ani koruna na podle něho nezbytné reformy penzijního a zdravotního systému.

Argumentovala také tím, že agentura Moody's minulý týden zlepšila Česku rating . Připomínala, že jen to umožní státu ušetřit stovky milionů korun při obsluze státního dluhu. Zdůrazňovala také, že stát dává na investice z rozpočtu nejvíc peněz od roku 2012.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek neúspěšně navrhoval usnesení, kterým by sněmovna vrátila vládě návrh rozpočtu k přepracování. Chtěl, aby vláda snížila výdaje i schodek o 20 miliard korun a aby zvýšila poměr investičních výdajů k celkovým výdajům na deset procent.

Neshoda u zdanění technických rezerv pojišťoven

Daňový balíček především zvyšuje spotřební daně z lihu, tabákových výrobků a hazardu. Vláda tím chce chránit občany před rizikem vzniku závislostí a s tím spojenými negativními dopady.

Největší debata byla kolem vládního návrhu zdanit technické rezervy pojišťoven nad minimum vycházející z evropské směrnice Solvency II. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že vláda nechce omezovat tvorbu rezerv pojišťoven. Resortu podle ní vadí, že nyní se mohou celé technické rezervy uznávat jako daňově uznatelné. Opět poukazovala na to, že žádný jiný sektor takovou výhodu nemá. Chce proto, aby se postupovalo podle evropské směrnice Solvency II.

Zkritizoval ji Kalousek. Podle něj ve směrnici není ani slovo o tom, že by se rezervy musely zdaňovat nad hranici stanovenou Solvency II. „Je to škodlivé po českou ekonomiku a ještě přitom nestoudně lžete,“ řekl ministryni.

Skopeček řekl, že vládní návrh ohrozí stabilitu finančního sektoru. „Vláda zdaní dlouhodobé úspory obyvatel,“ uvedla Věra Kovářová (STAN). Ferjenčík upozorňoval na to, že Česká národní banka požaduje rezervy o desítky procent vyšší, než je minimum.

Rozpočtový výbor nakonec těsně podpořil pozměňovací návrh poslankyně Kovářové, který nová pravidla zdaňování rezerv zužuje pouze na neživotní pojištění. U životního pojištění by pro pojišťovny platila dosavadní pravidla. Pro kladné stanovisko hlasovali přes nesouhlas ministryně financí i dva členové výboru za vládní ČSSD: Roman Onderka a Václav Votava. Votava své hlasování na dotaz ČTK posléze potvrdil. Řekl, že návrh na větší zdanění rezerv pojišťoven kritizoval již dříve.

Schillerová poznamenala, že pokud by ČSSD hlasovala pro návrh i na plénu, považovala by to za porušení koaliční smlouvy. Doufá však, že se vše vyřeší na jednání koaliční rady.