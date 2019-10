Pokud Maláčová navrhne bankovní daň, skončí koalice, pohrozil Babiš

přehrát video Události, komentáře: S Andrejem Babišem o energetice, H-Systému, sporech o daně i nezávislost justice

Jana Maláčová v neděli v Otázkách Václava Moravce uvedla, že uvažuje o navržení bankovní daně cestou návrhu nikoli vládního, ale poslaneckého, který by předložila. I to je ale pro koaliční ANO nepřijatelné. „Ve chvíli, kdy to navrhnou, tak je to porušení koaliční smlouvy a my tu smlouvu vypovíme,“ řekl předseda ANO a premiér Andrej Babiš. Maláčovou ale obvinil, že „pojala resort jako marketingovou agenturu, stále vypouští takové věci“. Věří proto, že zavedení bankovní daně nakonec nenavrhne. „Bylo by dobré, aby si ČSSD konečně přečetla programové prohlášení vlády a koaliční smlouvu. Bankovní daň tam není,“ dodal.

Sociální demokraté hovoří o bankovní dani v souvislosti s růstem výdajů státu v souvislosti s růstem důchodů a platů. Andrej Babiš připustil, že „příští rok rostou důchody o 38 miliard – a to je přesně deficit“, ale domnívá se, že investiční fond, na jehož založení se s bankami dohodl, je maximum možného a zavedení nové daně by bylo kontraproduktivní. „V momentě, kdy navýšíte daně firmám, co ony udělají? Vezmou peníze lidem. Takže všechny její návrhy jsou proti občanům ČR, proti zaměstnancům,“ řekl. Podle Babiše se státu nakonec ještě podaří sehnat peníze jinde. Zmínil se o devatenácti miliardách, které zadržuje Evropská unie kvůli problémům s dotacemi, ale očekává, že do konce roku přijdou. „Situace je skvělá,“ věří.

Uhlíková neutralita do roku 2040? Premiér nechce slíbit Vláda se ale nemusí zabývat pouze současným stavem ekonomiky, ale i budoucností. Jedním z hlavních témat je energetika a omezování spalování uhlí. Podle člena uhelné komise za Zelený kruh Jiřího Koželuha by měly průmyslové země odstoupit od uhlí na začátku 30. let. Z vyjádření politiků ale vyplývá, že v Česku se to nejspíše nepodaří. Kdy se přestane v elektrárnách spalovat uhlí, zatím nevědí. Odkazují právě na komisi, jejímž je Koželuh členem. „Chceme, aby tento poradní orgán navrhl vládě nejpozději do konce září 2020, jakým způsobem přestaneme spalovat uhlí, potažmo těžit uhlí,“ řekl premiér Andrej Babiš.

Nechtěl se přihlásit ani k tomu, že by rozhodující datum bylo před rokem 2040. „My k tomu přistupujeme seriózně. Na klimatickém summitu v New Yorku bylo strašně moc projevů. Ale nejsou to seriózní projevy. (…) Mohl jsem tam vystoupit a říct, my budeme CO 2 neutrální v roce 2040. Ale proč bych to dělal, když to není pravda?“ Dodal, že se Česko zavázalo ve velkém sázet stromy. Do roku 2025 jich má vyrůst milion. „A vysadíme miliardy sazenic,“ slíbil český premiér. Domnívá se, že není možné jednoduše srovnat Česko s jinými zeměmi, které již termín znají a zřejmě uhlí přestanou spalovat dříve. „Jsme průmyslová země. Každá země v Evropě má jinou pozici,“ míní Babiš. Zároveň ale ujistil, že jeho vláda skutečně usiluje o to, aby se energetika s uhlím rozloučila. „My klimatickou změnu bereme velice vážně a máme velice konkrétní plán. Že dochází ke klimatické změně, je nezpochybnitelné a my to víme,“ podotkl. Babiš odmítl, že by měl vliv na Agrofert. „Kdybych šel na valnou hromadu, vyhodí mě“ Andrej Babiš se v posledních letech nemusel se svými politickými oponenty potýkat pouze kvůli tématům, která souvisela přímo s činností vlády, ale také kvůli svému trestnímu stíhání. To ukončilo pražské státní zastupitelství v září, v poslední den měsíce středočeský krajský úřad také ukončil přestupkové řízení, ve kterém se zabýval podezřením, že má Babiš stále vliv na své firmy.

