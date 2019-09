Zastavení Babišova trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo je zřejmě pravomocné

přehrát video Události: Zastavené stíhání premiéra Babiše nespíš nabylo právní moci

„Mohu potvrdit, že v tuto chvíli nebyl žádný opravný prostředek doručen,“ řekl v úterý odpoledne mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Pokud stížnost nedorazí poštou, znamená to, že zastavení trestního stíhání šesti obviněných v kauze Čapí hnízdo je pravomocné. Usnesení o zastavení stíhání ještě po nabytí právní moci posoudí Vrchní státní zastupitelství v Praze, které dohlíží na práci pražského městského zastupitelství. „Pokud by zdejší státní zastupitelství došlo k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem a je nutno jej zrušit, zašle neprodleně Nejvyššímu státnímu zastupitelství spolu se spisem stanovisko, ve kterém kvalifikovaně uvede, v čem rozpor se zákonem spatřuje,“ uvedla minulý týden vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová v tiskové zprávě. Konečné slovo ale bude mít právě nejvyšší žalobce Pavel Zeman. Ten jediný může usnesení zrušit, pokud by bylo v rozporu se zákonem. Rozhodnout musí do tří měsíců. Čas na to tak zřejmě bude mít do poloviny prosince.

Zveřejnit Šarochovy důvody? Babiš nechce, politici a justice jsou pro Premiér Babiš zveřejnit odůvodnění žalobců nechce. „Nevidím důvod, proč by to mělo být zveřejněno, když u ostatních případů to není ta skutečnost,“ řekl v pondělí po schůzce s prezidentem v Lánech.

Jeho koaliční partner a šéf sociálních demokratů Jan Hamáček by naopak zveřejnění odůvodnění uvítal. „Až to celé skončí a pokud to celé skončí takto, tak by veřejnost měla vědět, co byly ty důvody, které vedly pana dozorujícího státního zástupce k tomu rozhodnutí, které udělal,“ myslí si Hamáček. Také podle opozičního poslance a místopředsedy ústavně-právního výboru Jakuba Michálka (Piráti) by měla veřejnost znát odůvodnění žalobců.

Rovněž z justice zaznívá, že důvody státního zástupce Jaroslava Šarocha, které vedly k zastavení stíhání premiéra a jeho blízkých, mají být zveřejněny celé. Jde totiž o kauzu, která se týká premiéra, a zastavení stíhání není obvyklý krok. „Je to možné rozhodnutí, se kterým trestní řád počítá, ale rozhoduje se tak v dosti malém počtu případů,“ tvrdí předseda Unie státních zástupců Jan Lata. I předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš si myslí, že s odůvodněním by se společnost seznámit měla. „Ptáte-li se z hlediska veřejného zájmu, tak ten tu je. Já ho vidím,“ řekl Bureš v nedělních Otázkách Václava Moravce. Pražské státní zastupitelství podle svého mluvčího Aleše Cimbaly o požadavku politiků i veřejnosti uvažuje. Zájem veřejnost prý vnímá, celé odůvodnění ale nejspíš neposkytne. „Zvažujeme, co budeme moci z celého rozhodnutí poskytnout,“ reagoval s tím, že zastupitelství zveřejní nejspíš jen ty části rozhodnutí, ze kterých vyplývají postupy žalobce.

