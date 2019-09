Babiš komentuje konec svého stíhání: Mám radost, státní zástupce našel odvahu

„Advokáti mi potvrdili, že došlo k zastavení trestního stíhání. Rozhodnutí má údajně devadesát stran. Doufejme, že je všechno konečné, určitě mám velkou radost,“ prohlásil předseda vlády a šéf hnutí ANO. „Jsem rád, že státní zástupce našel tu odvahu. Lidé na náměstí křičeli, že Babiš patří do vězení. Zkrátka rozhodl tak, jak rozhodl.“

Premiér těmito slovy reagoval na páteční rozhodnutí městského státního zastupitelství v Praze, které zastavilo trestního stíhání všech lidí obviněných v kauze Čapí hnízdo; spor se vedl o to, zda měla stejnojmenná středočeská farma nárok na padesátimilionovou dotaci, respektive zda byla malým či středním podnikem, jenž mohl peníze žádat. Podle šéfa pražských žalobců Martina Erazíma jím byla, evropská justice navíc takové podniky vymezila až dlouho po čerpání dotace.

„Bývalá firma na to měla nárok. Chodí tam půl republiky,“ prohlásil Babiš pro Impuls a zopakoval již vícekrát sdělené vyjádření o diskreditační kampani. „Nebyla žádná korupce, nebyl žádný podvod. Byla to kauza, která byla načasovaná před sněmovní volby. Je úplně jasné, že to byla účelová záležitost. Kdybych nevstoupil do politiky, tak jste o Čapím hnízdě nikdy neslyšeli.“