Žádný tlak od Babiše jsem necítil, říká žalobce Šaroch. Obhajoba byla intenzivní, ale standardní

Právě důvody, proč bylo zastaveno trestní stíhání, v neděli ostře kritizovala bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. „Jestli to stálo na tom, jestli je něco malý nebo střední podnik, a čtyři roky o tom budu přemýšlet, to tedy pardon, to je velmi špatná vizitka pro právní stát,“ prohlásila v Otázkách Václava Moravce.

Vazba farmy na Agrofert

Policie Babiše obvinila v říjnu 2017 z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, letos v dubnu ho policisté navrhli obžalovat.

Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se pak společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Premiér vinu dlouhodobě odmítá s tím, že jde o vykonstruovanou kauzu. V minulosti ostře kritizoval i státního zástupce Šarocha. Ten ale v rozhovoru pro iRozhlas.cz uvedl, že tlak ze strany veřejných funkcionářů nebo premiéra necítil, zpočátku na něj prý byl vyvíjen mediální tlak. Obhajoba obviněných byla podle Šarocha intenzivní, ale standardní.