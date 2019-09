Wagnerová považuje důvody zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo za neuvěřitelné

Připomněl, že trestní stíhání trvalo dva roky po dvou letech přípravného řízení. „Během této doby se obviněná osoba může plně hájit. Může vysvětlovat, proč se policie mýlí, přinášet jiné důkazy, kritizovat shromážděné důkazy. Dovedu si představit, že v průběhu těchto dvou let se opravdu názor na to, jestli Čapí hnízdo splňovalo nebo nesplňovalo definici malého a středního podniku, respektive co se oni mohli domnívat v době, kdy o tu dotaci žádali, mohl nějakým způsobem vyvinout,“ řekl.

Co se týká zveřejnění celého rozhodnutí, tak podle Wagnerové proti sobě stojí zájem na ochraně osobních údajů obviněných osob a veřejný zájem, protože jde o premiéra. Zveřejnění rozhodnutí by podle ní nemělo být penalizováno.

Dosavadní veřejné odůvodnění považuje Lata jako první výkop směrem k veřejnosti za dostačující. Chápe, že vzbudilo další otázky a domnívá se, že žalobci Jaroslav Šaroch a Martin Erazím by je měli zodpovědět. Připomněl však, že nemohou uveřejnit celé rozhodnutí. To mohou udělat jen obviněné osoby.

Novela o státním zastupitelství

Debata se stočila k připravované novele o státním zastupitelství. „Principiálně se domnívám, že státní zastupitelství by nemělo být součástí výkonné moci. Mělo by být samostatnou mocí podobně jako Nejvyšší kontrolní úřad nebo Česká národní banka,“ řekl Lata. Bylo-li by to uvedeno v ústavě, pomohlo by to podle něj jeho nezávislosti na exekutivě.

Wagnerová ani Bureš takovouto změnu ústavy nepovažují za vhodnou. Bývalá soudkyně a senátorka upozornila, že ministr spravedlnosti nese odpovědnost za trestní politiku státu, a proto musí spolupracovat s nejvyšším státním zástupcem.

Wagnerové se nelíbí navrhovaný způsob nominace nejvyššího státního zástupce prostřednictvím pětičlenné komise, do níž by ministr spravedlnosti jmenoval tři a státní zástupci dva členy. Bylo by podle ní lepší, kdyby komise byla čtyřčlenná se dvěma členy za ministerstvo a dvěma za zastupitele. Kandidát by potřeboval tři hlasy, což by nutilo obě strany hledat shodu už na počátku procesu výběru.

Bureš uvedl příklad předsedů soudů, které vybírá pětičlenná komise složená ze tří předsedů soudů a dvou náměstků ministra. „Mně by se to zdálo adekvátní i u státních zástupců,“ prohlásil.

I Lata považuje navrhované složení komise za problematické. Vytýká mu, že přiděluje ministrovi vliv na počátku i na konci výběrového řízení. Celkově si posteskl, že drtivé většině připomínek státních zástupců k návrhu vyhověno nebylo.