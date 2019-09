ŽIVĚ: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman k vývoji kauzy Čapí hnízdo

„Je zvláštní, že pan nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman mlčí, asi chápe, že bude v té věci ještě činný. Jsem z toho sama rozpačitá, považuji to za něco neslýchaného, nevídaného a budu v napětí očekávat, jak se to vyvine,“ uzavřela Benešová. Nejvyšší státní zástupce Zeman by se mohl do věci vložit do tří měsíců po pravomocném zastavení stíhání a zrušit usnesení jako nezákonné.

Na vyjádření ministryně Benešové reagovala Unie státních zástupců. „Považujeme za pozoruhodné, pokud se nad hierarchičností státního zastupitelství pozastavuje bývalá nejvyšší statní zástupkyně, která tento fakt musí velice dobře znát,“ řekl Českému rozhlasu Radiožurnálu mluvčí unie Ondřej Šťastný.