Šéfa Pirátů otočka v kauze Čapí hnízdo překvapila. Zeman Babišovi poblahopřál

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček v reakci na zprávu o kauze Čapí hnízdo uvedl, že státní zástupci jsou nezávislí a politici by jejich rozhodnutí měli respektovat. „Je to jedna z možností, kterou měl pan státní zástupce, a nám nezbývá než jeho rozhodnutí respektovat. Neznám do detailů spis, nevím, jaké byly důvody, které ho k tomu vedly, samozřejmě očekávám, že jeho rozhodnutí bude zdůvodněno,“ uvedl.

„Jak to citím osobně, kdyby se toto týkalo kohokoliv jiného, nebo pan Babiš nebyl premiér, tak je tato kauza dávno u soudu a právě exponovanost kauzy a obrovské tlaky kauzu dále zamlžují,“ dodal Bartoš. „Jsem zvědavý na to, jaké bude odůvodnění a jak se k tomu postaví městské státní zastupitelství v Praze, protože to rozhodně není konečný verdikt,“ dodal Bartoš.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je potřeba uvážit, že celá věc se stala v roce 2008. „Tedy je to více než deset let staré, a to, že to je zpolitizované, zatěžuje českou společnost a vytváří to v ní nálady, které nejsou příliš přívětivé pro spolupráci, to je pravda. A jestli státní zástupce dospěl názoru, že je potřeba tuto věc zastavit, tak proto jistě měl důvody,“ poznamenal. „Zastavení trestního stíhání má podle trestního řádu sílu pravomocného rozsudku,“ dodal Filip.

Okamura: Svědčí to o zpolitizování justice

„Svědčí to o tom, že práce státního zastupitelství a justice vůbec je zpolitizovaná, my v SPD s tím máme osobní zkušenosti, kdy se politicky snaží státní zastupitelství kriminalizovat demokratické výroky a až poté se ukáže, že to je v pořádku,“ reagoval předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

„I vzhledem k délce řízení to rozhodně důvěru nevzbuzuje, ať je to tak, či onak,“ dodal Okamura s tím, že není ani na jedné straně. „Jenom chceme, aby to bylo řádně vyšetřeno,“ ujistil.