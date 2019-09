Pokud se někdo snažil ovlivňovat státního zástupce, tak to byli demonstranti, tvrdí Babiš

Konečné rozhodnutí ale zatím podle mluvčího pražských žalobců Aleše Cimbaly vydáno nebylo, nyní je posoudí Šarochovi nadřízení.

„Já jsem se to dozvěděl z deníku, který to zveřejnil. Moji advokáti ani já sám nemáme žádné stanovisko. Nám nikdo nic neřekl, nás nikdo nekontaktoval. Takže já vlastně ani nevím, jak státní zástupce rozhodl. Asi je to nějaký normální proces, a jak jsem se dozvěděl z médií, tak pan státní zástupce to postoupil nadřízeným a ještě to bude mít nějaký proces. Takže já vlastně nemám co komentovat,“ řekl Babiš.

Předseda vlády zopakoval, že se nemá čeho obávat. „Já jsem to řekl xkrát, že kdybych nebyl v politice, tak lidi nikdy o Čapím hnízdě neslyšeli. Že zkrátka je to kauza, která slouží k tomu, aby mě to poškozovalo,“ uvedl. „Zažíváme si své už dlouho a já pevně věřím, že – i když neznám to rozhodnutí – to státní zástupce zastaví,“ dodal premiér. Kauzu popsal jako nepříjemnou, je přesvědčen o nevině své i své rodiny.

„Pokud se někdo snažil ovlivňovat státního zástupce, tak to byli demonstranti“

Mínění opozice, že některé jeho výroky mohly ovlivňovat orgány činné v trestním řízení, považuje Babiš za nesmysl. „Já nikoho neovlivňoval, já jen řekl pravdu tak, jak to bylo. Pokud se někdo snažil ovlivňovat státního zástupce, tak to byli přece demonstranti na Letné, na Václaváku. Všichni říkali, že Babiš patří do vězení. A proč? Co udělal Babiš? Babiš neudělal nic,“ poznamenal premiér, který také tvrdí, že státní zástupce byl pod tlakem „aktivistických novinářů, kteří by rádi viděli Babiše před soudem“.

„Nikdo nic neukradl, nebyla žádná korupce, je to úplně absurdní záležitost, která vznikla před deseti lety, takže je to pro mě absurdní příběh a já pevně doufám, že to bude zastaveno, protože podle mého názoru to ani nikdy nemělo vzniknout,“ míní premiér.