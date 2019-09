Vysvětlete změnu názoru, vyzývají státní zástupci Šarocha. Tak, aby to pochopil každý

„My zatím nemáme oficiální informaci. Ale pokud státní zástupce Jaroslav Šaroch opravdu změnil svůj původní názor, tak je to skutečnost dosti závažná i vzhledem k délce trestního řízení. Vyžaduje to přesvědčivé odůvodnění,“ řekl ČT mluvčí unie zástupců Ondřej Šťastný.

„Vysvětlení by mělo být takové, aby i neprávníkovi objasnilo, co bylo tak zásadní, že došlo u dozorového státního zástupce k důležité změně právního názoru. Aby bylo poukázáno na konkrétní skutečnosti, které to odůvodní,“ upřesnil mluvčí unie Šťastný.

Advokát: Pokud by soud rozhodl o zproštění, odnesla by to celá soustava

Podle Šťastného umožňuje trestní řád zastavit stíhání v devíti případech. Například pokud se zjistí, že stíhaný nebyl v době činu příčetný, trestnost daného činu zanikla, je promlčená anebo byl už stíhaný přísněji potrestán za jiný čin.

Podle advokáta Jaroslava Ortmana mohl také dojít státní zástupce k názoru, že skutek se nestal. „Ale to si myslím, že se stal. Jen možná není trestným činem. Také mohl žalobce dospět k rozhodnutí, že se skutek stal, ale nespáchal ho obviněný,“ vyjmenoval advokát.

To, že se stíhání zastaví, se podle Ortmana stává. „Není to časté. Ale je to státní zástupce, kdo jde s kůží na trh. Musel dojít k názoru, že důkazy nedovolují Babiše obžalovat. Pokud by případ došel až k soudu a ten rozhodl o zproštění, tak by to odnesla celá soustava státních zástupců. Nedovedu si představit, že by tohle nejvyšší státní zástupci přežili,“ dodal advokát Ortman.

Případ ještě může posoudit nejvyšší státní zástupce

Návrhem státního zástupce v kauze Čapí hnízdo se nyní zabývá městské státní zastupitelství. „Případ je dozorován a podléhá jeho posvěcení. Městský státní zástupce to bude kontrolovat a může panu Šarochovi dát závazné pokyny,“ řekl advokát Ortman.

„Pokud by skutečně bylo stíhání zastaveno, tak poškození mají možnost podat stížnost, o tom by rozhodovalo vrchní státní zastupitelství,“ upozornil mluvčí Šťastný. „Až by nabylo právní moci, tak je ze zákona nutné jej poslat na přezkoumání na Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ), které má pravomoc to rozhodnutí případně zrušit a uložit, aby se ve vyšetřování pokračovalo,“ dodal Šťastný.